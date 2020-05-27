安心旅遊7月1日提前上路　林佳龍：1周內公布補助細節

台灣新冠肺炎疫情趨緩，交通部今（ 27 ）日首波防疫旅遊踩線團，由全台旅遊業者組團，進行 9 條路線的踩線行程，部長林佳龍也透露， 7 月 1 日將啟動第二階段安心旅遊，初步規畫自由行每房每晚補助 1,000 元、團客每人每日補助 700 元，細節在 1 周內公布。
交通部今日啟動觀光業者的防疫踩線，由全台 7 地出發，安排以浪漫台 3 線、台 61 線為軸線的 9 條路線，同時呼應觀光局海灣、生態、脊梁山脈、自行車、小鎮漫遊等 5 大旅遊年主題，業者將體驗搭乘遊覽車、入住旅館民宿、參觀熱門景點的防疫作為，透過踩線團實際旅遊、並回饋經驗後，建構出防疫旅遊的指引。
交通部長林佳龍表示，擴大國民旅遊預算已提高至 39 億元，除了防疫旅遊外，第二階段安心旅遊 7 月 1 日啟動，會參考過去國旅補助經驗，同時也期盼能與振興券結合，像是會鼓勵觀光旅遊業者，若旅客用振興券消費可以提供加碼優惠。若未來國際疫情仍未改善，有需要會延長擴大國旅，盼帶動國內經濟發展。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出， 6 月 7 日取消人流總量管制，只會要求民眾戴口罩或維持安全社交距離，另因餐飲業較難維持社交距離，會希望拉大餐桌間隔，特定人士可以安排同桌，這樣就可以比較放輕鬆。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。