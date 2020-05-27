死亡在家算不算凶宅？關鍵三步驟做好靈魂不會留在原地

▲自然死亡在家算不算凶宅？（圖／shutterstock）

昨（26）日，曾榮獲金鐘獎、金馬獎影帝殊榮的演員吳朋奉，驚傳於上週日（24）猝逝在家中，享年55歲。網路上，就有網友針對這則新聞發問，像是這樣自然死亡於家中，房子會不會成為凶宅？關於這個問題，得先從人類死亡的正常步驟談起，人類具有「五覺七感」，五覺即是觸覺、聽覺、嗅覺、味覺、視覺；七感則是：眼、耳、鼻、舌、身、意（思考、思想）、無意（潛意識）。人類在瀕臨死亡時，五覺會漸漸失去知覺，七感也會逐漸消失，在第六感快消失殆盡時，「魂」就會在這時候離體，直到整個五覺七感徹底消逝，那麼死亡的歷程才算是圓滿完結。所以，死亡的關鍵就在這三個步驟：五覺喪失、七感消逝、靈魂離身。但若是自殺、他殺或是意外身故的人，這些人的五覺七感是突然地、瞬間地消失，祂們的魂是猛力「衝、撞」出來的，且在瀕臨死亡到完全死亡這個過程中，還伴隨著「強烈的情緒能量波動」、「劇烈的腦波運動」，再加上靈魂被撞出來後「空間磁場的急遽變動」，所以靈魂就放不下執著、無法釋懷執念，留在原地。所以，針對網友提出的疑問，若是「自然死亡」在家中，死亡的歷程是經過關鍵三步驟而圓滿完結，則靈魂不會逗留在原地，就像是古人多死亡於家中一樣，是很好的善終，不用擔心房子會成為凶宅。（編輯：連宜方）