2021放假時間表出爐！春假有7天　3天以上連假有8個

行政院人事行政總處今（28）公布，行政院核定的2021年政府行政機關辦公日曆表，全年365日，總放假日數116日，其中3日以上的連續假期共計8個，農曆春節假期長達7天。人事總處表示，3日以上的連假分別是開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（4日）、國慶日（3日）及111年開國紀念日（3日）。考量國人返鄉團圓需求，並適度舒緩年節交通，行政院蘇貞昌院長指示自2020年起，農曆春節調整為自小年夜開始放假，2021年農曆春節連續假期為2月10日起至2月16日，共放假7日。另考量各級學校寒假起迄日為1月21日至2月10日，行政院經參據教育部意見後，訂於2月20日（星期六）補行上班；中秋節（9月21日）適逢星期二，9月20日（星期一）調整放假，並於9月11日（星期六）補行上班，因此2021年共有2個調整上班日。至其餘連續假期的補假，均依「紀念日及節日實施辦法」辦理。其中依內政部函釋，兒童節及民族掃墓節為同一日，並適逢星期日，於4月2日（星期五）及4月5日（星期一）補假，因此，兒童節及民族掃墓節有4日連續假期。人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。而民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，人事總處稱應依該法主管機關勞動部的規定辦理。