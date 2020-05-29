7年總電費0元！主婦靠「超神秘訣」存下百萬：真的太強了

▲智佳子花費18萬日幣（約新台幣5萬）在家中裝設太陽能板。（圖／翻攝電視截圖）

夏季因為天氣炎熱，用電量較大且電費較高，該如何更省電一直是不少婆媽關心的議題。不過在日本就有一位主婦，靠著「祕訣」 7 年來總電費竟是 0 元，更因此省下100萬日圓（28萬新台幣），引發熱烈討論。日本節目「幸せにしてあげるわよ」日前採訪到一位59歲的主婦藤井智佳子，被譽為「省電達人」的她目前居住在東京國立市都營住宅，平時也從事「織布染色藝術家」一職。會讓智佳子成為「省電達人」緣由，要追溯到2011年的日本東北大地震，當時東京因供電不穩而限制用電量，這也讓她體驗到生活中使用的電有多珍貴，便展開節能生活。智佳子剛開始繳交的電費與一般人相同，約4000日圓（約新台幣1000元），隨後開始逐漸緩降，最終更因「用電量未達繳費標準」，電費直接歸零。更在省電生活開始的一年多後，主動向電力公司要求停止供電。能有這樣的成效也要歸功於智佳子的省電「秘訣」，首先是花費18萬日幣（約新台幣5萬）在家中裝設太陽能板，提供50瓦左右的電量，天氣好時更能提供整日所需電量；另外再專家特製一台「發電飛輪單車」，讓她可以在家中踩單車發電，自給自足。藤井家的成員人數有三人，家裡沒有空調、冷氣、冰箱，用電設施也沒幾樣，如果需要用電，她會騎健身單車，靠腳踏方式發電，不僅天然無汙染，還可以運動，電也會被儲存在電池裡，踏1個小時能產出60瓦電力。另外應對大熱天，智佳子也在陽台安裝灑水器，想冷藏食物則使用花盆和碎石頭自製「天然冰箱」，在將水倒入，使其維持在能保鮮的4度。靠著這些神奇秘訣與忍耐力，讓藤井家7年下來電費 0 元，總共省下100萬日圓，智佳子也用這一筆錢到世界各地旅遊。（編輯：潘毅）