重振觀光業　關島：7／1起台灣旅客入境免隔離

台灣防範新冠肺炎成效有成，關島政府宣布 7 月 1 日起台灣、日本、韓國旅客入境可免強制隔離及病毒測試，希望可以重振低迷的觀光業，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣的境管目前還沒有改變的計畫。
關島總督 Lou Leon Guerrero 宣布， 7 月 1 日起包含台灣、日本、韓國旅客，入境關島可免去強制隔離及病毒測試，在此同時，關島也進行抑止新冠肺炎傳播的相關準則，希望可以邀請旅客造訪關島。
關島觀光局代理局長 Carl Gutierrez 指出，台灣、日本、韓國在防止疫情蔓延的政策措施做得非常好，加上關島本身的努力，有信心迎接旅客來訪，希望可藉此為低迷的觀光業重新帶來曙光。
不過對於關島率先解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前認為，因為台灣現在相對安全，很多國家放鬆對台灣的境管，雖然對方願意放鬆，但台灣的境管目前還沒有要改變，尤其是旅遊方面的管制。
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