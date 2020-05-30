通姦除罪！網紅律師曝「受益最大者」：男女偷吃比例驚呆

▲《刑法》 239 條通姦罪違憲正式除罪化。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

昨（ 29 ）日下午 4 點，司法院大法官作出解釋，宣告《刑法》 239 條通姦罪違憲，正式除罪化，並且從即日起失效，消息曝光立刻引發外界高度關注。對此，網紅「楊律師」在臉書發文指出，通姦罪除罪後，最大受益者除了姦夫淫婦，還有警察、檢察官、刑庭法官、書記官，因為案件量會減少，同時透露多年抓姦的統計結果，男女比例與外界想像不太一樣。楊律師憶起剛當上律師時，常半夜跟著徵信社破門而入抓姦，拆散別人又有錢賺，幾乎全台灣都抓過，笑稱「不知為何大家都特別喜歡去內湖某間 motel 通姦，但那間無路可逃超好抓」，原先以為都是男方外遇居多，但多年抓姦的統計結果，發現老公通姦的比例只比老婆出牆略高一些而已。楊律師透露，徵信社主要賺 2 種費用，先收跟監跟拍的費用，若要抓姦時，就會找律師及報警，姦夫淫婦帶到警局時會先談和解，若能談成，徵信社能抽成 3 至 5 成，後者才是最大收入來源。至於衝第一線的其實是「外務員」，邊開車邊拍，半夜在愛的小窩門外站崗，拍下牽手擁抱的畫面，少數特殊情況下，必須冒險爬牆潛入，若沒拍到東西，回去會被經理罵，有些經理還會扣薪，外務員也沒底薪，只有時薪。楊律師也提到，現在通姦除罪化後，徵信社只剩收跟監跟拍的收入，這代表徵信社將在這一兩個月內極速瘦身，很多經理及外務員可能面臨失業。此外，通姦除罪化後受益最大的是警察、檢察官、刑庭法官、書記官，因為案件量會減少，「姦夫淫婦也會受益，因為沒有刑責，也不會在警局簽下百萬和解書，民事訴訟的賠償金額很低，對有錢人根本是零錢，對名下沒財產的人更無所謂，這也代表受害的正宮最多只能拿到一點點分手費」，反問「扣掉律師費及裁判費後還剩多少？能強制執行拿到手的又剩多少？」楊律師認為，通姦除罪化的結果其實有好有壞，壞的部分只被討論到一小部分而已，希望未來民事庭能提高侵權行為損害賠償的「行情」，唯有如此才能讓通姦除罪化的壞處盡量減少。（編輯：賴詠璿）