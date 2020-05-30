公設成致命傷？買房挑10～20年大樓　內行曝「最優屋齡」

▲有網友在 PTT 「 home-sale 」看板提到新建案的公設比越來越高， 10 至 20 年大樓的公設比則約落在 18 至 25％ ，不禁好奇詢問大家是否會特地挑選 10 至 20 年大樓下手，貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在 PTT 「 home-sale 」看板提到新建案的公設比越來越高， 10 至 20 年大樓的公設比則約落在 18 至 25％ ，不禁好奇詢問大家是否會特地挑選 10 至 20 年大樓下手，貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分析，並揭「最優屋齡」。原 PO 以「有人會刻意選 10 至 20 年大樓嗎？」為題，貼文提到近年來新的大樓公設比真的越來越高，通常要花三分之一的價格買公設，直呼「實在買不下去！」接著提到 10 至 20 年房子的公設比，大概落在 18 至 25％ ，疑惑表示「感覺買起來 CP 值比較高」，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有人特別挑 10 至 20 年的大樓？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「管理得好的不會比新房便宜多少」、「有啊，我收租都是挑 10 至 12 年，然後收 10 年再轉手去換下一個 10 至 20 年的社區」、「重劃區新成屋 CP 值比較高」、「本來也是看中古，沒便宜多少，看來看去就變預售屋」、「 20 年左右的房最好住，也是重劃區機能最成熟的時候」。對此，有內行網友指出「我有個長輩的論點跟你一樣，而且還補充 921 後，很多新大樓結構都很安全，要投資可以找這種標的」、「要 2006 年之後的才須符合耐震法規，抓 14 年比較好」、「新舊法規看來， 10 至 20 年的中古屋最划算，管理良好的大樓基本上是穩定了，不會突然爛掉，安全性也不錯，算是一個很均衡的產品」。（編輯：賴詠璿）