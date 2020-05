美國退WHO台灣還進去幹嘛？網曝「唯一目的」：太慘了啦

▲網友討論美國退出WHO一事。(圖/翻攝PTT)

美國總統川普日前表示,因世界衛生組織拒絕改革,正式宣佈中止與世界衛生組織的關係,引發國際譁然,對此,就有網友討論「如果美國都已經退出 WHO 了,那台灣還要積極爭取加入嗎?」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「川普就是霸氣,說不要就是不要,對香港問題也完全沒有在客氣,十足的關心也介入,甚至連世界衛生組織都不甩了,那麼台灣還需要每年都巴著要進入 WHO 的念頭不放嗎?」貼文一出,網友紛紛回應「跟美國完全沒關係,不論如何台灣都進不去」、「台灣要進 WHO 現在的唯一理由只是證明自己是獨立國家,但毫無機會」、「我們連加入都沒有要跟什麼」、「台灣要加入 WHO 只是希望各國承認台灣是國家好嗎?」、「美國跟台灣建交,承認台灣是國家就皆大歡喜」、「以台灣醫療程度,進 WHO 真的只是承認我們是國家而已,但根本做不到」、「台灣為了證明自己是國家進WHO,太慘了啦!」而針對美國宣布退出WHO,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示,世界可能需要建立另一個可以互相信賴的平台,以便在發生新興疾病時可以立即反應,「這是一個機會」,台灣一定會積極爭取加入。(編輯:張嘉哲)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。