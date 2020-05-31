美國退WHO台灣還進去幹嘛？網曝「唯一目的」：太慘了啦

美國總統川普日前表示，因世界衛生組織拒絕改革，正式宣佈中止與世界衛生組織的關係，引發國際譁然，對此，就有網友討論「如果美國都已經退出 WHO 了，那台灣還要積極爭取加入嗎？」貼文引發廣大迴響。
原 PO 在 PTT 貼文指出「川普就是霸氣，說不要就是不要，對香港問題也完全沒有在客氣，十足的關心也介入，甚至連世界衛生組織都不甩了，那麼台灣還需要每年都巴著要進入 WHO 的念頭不放嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「跟美國完全沒關係，不論如何台灣都進不去」、「台灣要進 WHO 現在的唯一理由只是證明自己是獨立國家，但毫無機會」、「我們連加入都沒有要跟什麼」、「台灣要加入 WHO 只是希望各國承認台灣是國家好嗎？」、「美國跟台灣建交，承認台灣是國家就皆大歡喜」、「以台灣醫療程度，進 WHO 真的只是承認我們是國家而已，但根本做不到」、「台灣為了證明自己是國家進WHO，太慘了啦！」
而針對美國宣布退出WHO，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，世界可能需要建立另一個可以互相信賴的平台，以便在發生新興疾病時可以立即反應，「這是一個機會」，台灣一定會積極爭取加入。（編輯：張嘉哲）
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