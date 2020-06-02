公宅租金不低品質又差？網曬圖揭「真相」：住起來只有爽

▲不少網友在 PTT 表示，公宅租金沒有便宜多少，品質也不理想，結果釣目前出正居住於公宅的網友反駁，直誇「住起來只有爽而已」。（圖／翻攝自PTT）

現金買房不易、租房又貴，台灣多處都設公營的有公共住宅，以廉價金額出租給民眾，特別是低收入居民。不過，近日有網友在討論公宅時卻直指，公宅品質差，且租金又沒便宜市場多少，失去蓋公宅的意義，結果釣出目前正住於公宅的網友回應，認為此非屬實，更稱「住起來只有爽而已」。

有網友在 PTT 八卦版發文寫道，「當時公宅議題好熱門，好像年輕人沒有公宅會死一樣，但是幾年過去，沒人在意公宅了，公宅的品質也沒人分享了，公宅數也不重要了，當時堅持公宅的人都去哪了？還是你們都住進公宅了？」

對此，網友議論紛紛，給予一片負評，「公宅根本政府加入收租仔行列啊！又沒比較便宜」、「1. 抽不到 2. 租金沒便宜市場多少 自然就沒討論度了」、「公宅根本沒比較便宜 」、「公宅的品質慘不忍睹，牆壁裂、漏水、天花板破」、「台北市蓋的公宅品質差，租金又比照市價一樣貴，根本失去蓋公宅的意義 」。

▲網友在 PTT 討論公宅的租金與品質。（圖／翻攝自PTT）

不過，一名目前住在公宅已有 2 年多的網友反駁，他發文表示「有些推文實在是偏離事實太遠」，並分享了自己的真實居住感受，首先提到租金，他貼出自己所住的公宅租金一覽表，從照片可見，1 房型 12 坪只要 7100 元，24 坪的 2 房型也僅 14200 元，至於 3 房型的 30 坪則高一些，需 17600 元，他透露，其實租金都是以市價的 85 折去訂定，雙北要低於 1 萬絕對是交通不方便或是坪數小，公宅 12 坪才 7100，若收入未達門檻，還會依照差距分級收更低的費用。

該名網友接著更談及品質部分，他曬出照片直言「全新落成的電梯大樓，說真的住起來只有爽而已，有點亂，但怕有人說沒圖沒真相，說牆壁裂、漏水、天花板破的那位，我是不知道你是住到哪邊的公宅啦！我的狀況相當良好，如果可以應該會續租，住滿 6 年。」（編輯：許苡晴）