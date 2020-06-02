十大癌症統計　不分男女連12年冠軍都是「它」

雖然國內新冠肺炎疫情趨緩，但是國民健康還是不可忽視的重要議題，依據衛生福利部106年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬1684人，比105年增加5852人，而且十大癌症發生人數(男女合計)，連續12年第一名還是大腸癌，其次是肺癌、女性乳癌、肝癌與口腔癌，六到十名則是攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌。國健署指出，以年齡標準化發生率來看，106年每10萬人中有305.4人罹癌，比105年增加8.7人；其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率，也比105年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多的二種癌症。男性新發癌症人數為5萬9297人，106年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口335.7人，較105年增加5.7人，10大癌症發生率順位與105年相同。依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病。女性新發癌症人數為5萬2387人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口281人，較105年增加11.9人。女性標準化發生率順位與105年相比較，皮膚癌和子宮頸癌順序互換，106年皮膚癌居第8名及子宮頸癌居第9名，其餘依序為乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。根據國民健康署統計，106年癌症發生年齡中位數與105年同為63歲，但是有部分癌症發生年齡中位數比較早，像是乳癌為55歲，口腔癌為57歲，食道癌為58歲及甲狀腺癌為50歲。