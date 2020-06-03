飯店拚復甦5／開幕未滿周年遇疫情　新飯店全面檢視定位

▲大直英迪格酒店營運不到一個月就遇上新冠肺炎疫情，但業者反而不認為這是危機。（圖／記者陳致宇攝）

甫於今年 1 月開幕的大直英迪格酒店，營運不到一個月就遇上新冠肺炎疫情，但業者不認為這是危機，反倒是因此有更多時間與空間可以雕琢飯店內員工訓練及服務細節，行銷策略也盡量避免與疫情結合，保有飯店品牌的核心思想及價值，並提出 3 大節流重點，要與員工們一起度過這次考驗。





大直英迪格酒店今年 1 月正式開幕，是該品牌於台北第一間據點，營運不到一個月就遇上新冠肺炎疫情攪局，打亂經營團隊的行銷布局計畫。不過總經理胡愛偉認為，雖然疫情對生意確實有影響，但對剛開業的飯店來說，這個影響已經降到最低。





胡愛偉表示，飯店營運團隊的管理風格相當開明，策略發想都是整個團隊一起激盪出來，面對這次疫情，所有人都了解會面臨到什麼問題，只要做好準備就不會害怕；飯店開幕初期也需要時間調整營運狀況，疫情除了是很好的考驗外，也能讓飯店有更多時間可以重新檢視，各種軟硬體設施及服務細節，好好去雕磨它。



▲大直英迪格酒店總經理胡愛偉認為，疫情除了是很好的考驗外，也可以趁機會雕磨各種軟硬體設施及服務細節。（圖／大直英迪格酒店）

面對各大飯店絞盡腦汁推出各式各樣的促銷方案，大直英迪格反而是採取穩紮穩打的策略，胡愛偉說：「我們是一個有設計感、潮流的品牌，會針對這部分做加強，希望每位來到這裡的客人都可以感受到品牌精神。」也會避免利用疫情的議題對外溝通，所幸在開幕以來的這段時間，餐飲的表現相當亮眼。





「 Planning 就是 key word ，團隊要每天計畫計畫再計畫！」





胡愛偉強調，營收部分，在分析現有客群後要理解客人的需求，推出能吸引人的行銷點，是現在要強調的重點；管理上，必須再三確認可能會發生的危機事件、該如何處理，是否有顧慮到全局，沙盤推演完善之後，布達至全飯店員工，讓大家在這段時間，不要感到害怕。





但在疫情衝擊下，胡愛偉也坦言「面臨很大的挑戰」，客房是飯店主要的營收來源，但這時間外籍商務客無法按照原計畫前來，讓飯店損失大量的主力客群；面對這樣的難題，胡愛偉也提出 3 大節流重點，包含數字的分析、現場的掌控、員工的溝通。





胡愛偉進一步說，飯店必須對財報數字的分析非常準確，如此才能看出哪裡還有空間去節省；現場的掌控則是要從上至下、從小到大，對每個環節都要非常清楚，「有足夠的知識，才能做出正確的決定」；與員工的溝通部分，胡愛偉認為團隊的良性溝通、公開透明很重要，讓員工認同自己所在的公司，了解現階段所面對的困境，一起打拚，一起度過。



