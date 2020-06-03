疫情衝擊全台17飯店求售？逾3千間客房總額近千億元

新冠肺炎疫情重創台灣飯店業，不僅有業者撐不下去裁員，甚至有飯店直接宣布歇業，也因此市場上近期傳出一份疑似觀光局內部文件，點名全台 17 家飯店業者有意出租或出售，總金額達近千億元，其中不乏台北五星級飯店，甚至著名觀光景點日月潭周邊的飯店也出現在名單內。對此，觀光局否認有這份名單，有飯店業者坦承「有接到財團詢價」，但目前沒有出租或出售計畫。
近期觀光業者間傳出一份疑似觀光局內部文件，內容點名全台共有 17 家飯店業者有意出租或出售，雖然直接未點名飯店名稱，但包含售價、樓層、房間數、特色等細節都標註得一清二楚，各自分布在台北、台中、南投、高雄等地區，並以台北市 10 間飯店數量最多。
根據名單內容，發現不乏有四、五星級以上的觀光飯店，像是台北市松山區的五星級飯店，出價高達 300 億元；位在中山區、開幕僅 5 年的五星級飯店，開價 260 億元求售；台中火車站附近飯店則開價 76 億元，號稱有五星級規格；就連日月潭也有飯店求售，開價 18 億元，特色還標註是風景區特色飯店。
事實上，今年以來受到新冠肺炎疫情影響，全台灣有不少旅宿飯店都傳出有意出售，近期討論度最高的就是台北文華東方酒店，業者無預警宣布自 6 月 1 日起暫停客房營運，同時還資遣客房部超過 200 名員工，讓求售、易主的傳言再起。
有名單中的飯店業者透露，確實近期有財團在詢問轉手意願，不確定他們的消息來源，但強調目前沒有出租或出售計畫；另有業者私下表示，因為疫情關係不少飯店都在咬牙苦撐，房地產市場也傳出有飯店求售的風聲，有可能因此才會有這份名單出現。此外，記者實際求證交通部觀光局這份文件的真實性，觀光局予以否認。
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