飯店拚復甦1／住房率剩不到1成　業者出招博一線生機

▲台灣新冠肺炎疫情獲得控制，飯店業者也推出各種促銷優惠吸引民眾目光，希望可以在接下來的暑假檔期讓人潮回籠。（圖／NOWnews資料圖片）

雖然新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但對觀光業的考驗才正要開始，尤其是堪稱「重災區」的飯店業者，在歷經 3 個多月的業績低潮後，拚命推出各種促銷優惠吸引民眾目光，希望可以在接下來的暑假檔期讓人潮回籠，但也有業者不敵衝擊，在這波疫情當前只能悄悄收攤，等不到國旅復甦那一刻。



▲根據觀光局資料，今年 1 至 3 月全台觀光旅館平均住房率為 37.19%。（圖／NOWnews製表）

根據觀光局資料，今年 1 至 3 月全台觀光旅館平均住房率為 37.19% ，其中，衝擊最大的 3 月份更跌至 17.91% ，許多知名老牌飯店如圓山飯店、西華飯店、君悅飯店等，住房率都只有 10% 不到。





上市飯店集團損失也是相當慘重，晶華酒店第一季營收 13.6 億元、年減 19.01% ，合併稅後淨利 1.57 億元、年減 48.25% ；寒舍集團第一季營收 7.28 億元，較去年同期減少 37.31% ，稅後虧損達 1.94 億元，皆創下上市以來的最大衰退幅度。



▲上市飯店集團損失相當慘重，就連晶華酒店以及寒舍集團皆創下上市以來的最大衰退幅度。（圖／NOWnews製表）

不僅如此，疫情也成為壓垮業者的最後一根稻草，曾是台中最具指標的台中亞緻飯店 3 月 9 日起停止營運，同集團的台南大億麗緻酒店也將於 6 月 30 日熄燈，還有更多中小型的飯店、民宿，在這波疫情中悄悄收攤，籌備中的飯店也有部分決定暫緩或延後開幕計畫。



▲不堪疫情衝擊，台中亞緻飯店 3 月 9 日起停止營運，同集團的台南大億麗緻酒店也將於 6 月 30 日熄燈。（圖／NOWnews製表）

飯店業者認為，疫情的衝擊對都會區域的飯店影響最大，以台北市為例，過去房客主要都以中港澳、日本、韓國等外籍旅客為主，國人僅佔約 1 成，疫情爆發後業績就出現「雪崩式」下跌。





面對外籍旅客不來、國旅萎縮等難題，在沒有房客的情況下，館內餐飲反倒成為各家飯店業者的救命丸，像是國賓飯店今年第一季客房收入僅約 4,600 萬元，但餐飲收入卻高達逾 2 億元，差距甚大，因此不少飯店投入資源及人力在這一塊，從百元便當、外帶桌菜、蛋糕甜點等，確實也見到成效。





飯店業者透露，外帶櫃每月業績可達百萬以上，「坪效」相當驚人，另因防疫期間民眾不敢外出用餐，今年母親節外帶業績成長，蛋糕銷售量更是往年 4 倍以上。



▲政府推出的紓困方案，希望可以幫助飯店業者度過難關。（圖／NOWnews製表）

不過反觀觀光區飯店，因台灣疫情逐漸受到控制，加上國人因無法出國，紛紛將旅遊計畫轉向花東、墾丁等地方，仍有飯店的住房率維持在 6 成以上，像是墾丁凱撒飯店 3 月住房率高達 78.65% ，阿⾥⼭賓館 72.08% ，位在台東的知本老爺酒店也有 65.60% ，連假期間甚至會一房難求的情況。





未來，除了政府推出的紓困方案外，預計 7 月 1 日起還會推出國旅補助，但飯店業者直言，紓困只能救急但不能救命，還是得要將自身的品質拉到最高標準，民眾願意買單才是重點，同時也要調整行銷策略，將過去面對外籍旅客的目光拉回國內，希望在市場低迷之際博得一線生機。





靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，由於過去台北市飯店過度依賴外籍觀光客，因此受疫情衝擊也相對比較大，建議台北市政府應該帶頭協助業者復甦，像是推出聯合方案等，提升台北的國旅能見度；至於中南部及東部地區近期已有不少旅客造訪，未來政府推出振興方案及安心旅遊後，業者也可以將這些元素包裝在一起行銷，例如推出加碼優惠等，比較容易被注意到。



