金管會促銀行針對數位三倍券推優惠

行政院今（2）日宣布「振興三倍券」將於7月15日上路，今天經濟部已邀集銀行討論數位振興三倍券加碼回饋方案，金管會表示，將鼓勵銀行配合三倍券啟動時程，規畫相關的優惠回饋方案，以形成加乘效果、活絡經濟。今日宣布的「振興三倍券」，國人除選擇實體券外，也可搭配信用卡、電子票證與電子支付（行動支付）3種方式，國人只需於7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，滿新台幣3000元可獲得2000元回饋。信用卡將隔月帳單直接扣2000元；電子票證到超商靠卡回存2000元；行動支付則直接轉入APP帳戶2000元。金管會銀行局副局長莊琇媛今天表示，經濟部下午邀集銀行業者討論的主要是討論數位三倍券的優惠回饋，至於銀行回饋的方式，由經濟部主責，要看會議的結果，以及配合各銀行的經營策略。經濟部也將進行規畫，相關內容須由經濟部統一對外說明，近期經濟部也會再邀集業者召開會議，討論作業流程、系統規格及介接等事宜。莊琇媛說，金管會已洽銀行、電支電票等業者詢問目前規畫的進度，金管會會督促相關業者積極配合振興措施。金管會表示，現在各家業者相關方案都還在討論，當然希望參與的機構愈多愈好，讓民眾在使用上更便利。對於使用非現金的支付工具，金管會也樂見其成，若民眾在使用上沒有問題，會鼓勵透過電子支付的方式。另外，財政部今天召集八大公股銀行開會，規畫搭配台灣Pay推出多重優惠，消費滿新台幣3000元，除政府回饋2000元，台灣Pay擬再加碼回饋200元；新戶還有首刷禮100元，並有抽獎活動。