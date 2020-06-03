多國宣布解封開放名單卻「漏台」　陳時中點三大原因

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國在邊境開放政策都絲毫不敢鬆懈，不過隨著疫情趨緩，已經有多個國家宣布解封，但是首批開放清單都沒有將台灣納入，對此外交部表示，尊重各國的考量與做法。
面對有電視媒體質疑，是不是因為平等互惠問題，像是我們把日本列入第三類解禁國家，以一個比較嚴格的方式，或是國家檢驗量能讓其他國家不相信？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中霸氣表示，沒有國家會不相信台灣，除非他沒看數目、資料。
陳時中也點出，各國首批開放名單獨漏台灣的三大原因，陳時中認為一方面是疫情的考量，另外就是平等互信互惠的原因，因為目前台灣並沒有解封打開國境大門，最後則是政治因素，陳時中也不忘強調，他認為最後的政治因素，可能大於前兩個因素，點名最有可能是政治考量，所以這些國家獨漏台灣。
外交部也表示，各國解封不管有沒有包括台灣，都是尊重各國考量與做法，但這並不會影響台灣對這些國家解封的考量，未來會根據指揮中心的評估跟，再研議開放的最佳時機。
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