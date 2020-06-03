跨出舒適圈！橘色餐飲啟動二代接班　5年內擴展至6都

▲橘色涮涮屋推出，將招牌紅銅鍋送到消費者家中的小外燴新體驗。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.03）

雖然新冠肺炎疫情讓餐飲業受到衝擊，很也有不少餐飲品牌將趁著淡季進行轉型與佈局，台北知名精緻日式火鍋品牌今（3）日召開20週年記者會宣布，即將進行跨城市展店，將在未來5年內進軍6都，2021年將會以台中作為「跨出台北舒適圈」的首個據點。2000年創立的橘色涮涮屋在去年締造近7億營收佳績，在疫情衝擊下以「不裁員減薪、不動用無薪假」為堅持，整體的營收僅一成受到影響。橘色集團董事長袁永定表示，自己把餐廳當作家，幾乎天天都會出現在餐廳裡，今年是品牌創立的20週年，目前也正式交棒，女兒袁悦苓和兒子袁保華以雙執行長身份，希望能為集團在開創下一個20年。橘色餐飲集團執行長袁悦苓與袁保華表示，2020年是橘色集團的轉型年，除了旗下的高單價日式橘色涮涮屋除了推出「將招牌紅銅鍋送到消費者家中」的小外燴新體驗之外，未來計畫將環境友善的理念帶入品牌，面對永續經營，也將規劃跨城市展店，朝不同定位發展，而創辦人袁永定的集團品牌書也將於今年底問市。袁保華指出，展店計畫充滿挑戰，在2018年他們兩姊弟花了一番功夫才說服父親將品牌送進信義區A9，該店在去年也創下1.1億元的佳績，現在準備邁出台北舒適圈，將集團獨有的待客文化與美味分享給更多消費者，2021年首先選在台中新光三越作為展店的據點。袁悦苓說，未來在海外展店部分，首先選擇的國家可能是美國，除了因為是姊弟兩人成長的地方外，也期待能就近取得高品質的牛肉來源。不過，海外展店還需要了解許多外國法規和稅務上的不同，近5年將會以進軍6都為目標，預計集團旗下據點的成長將來到10多間據點。目前，橘色旗下目前共有5個品牌，包括橘色涮涮屋2家、Extension 1 by橘色、M One Café、M one SPA、SAKURA各1店共6店。而在非6都的城市，則會以Extension 1 by橘色、M One Café客單價較低的兩品牌進行展店。袁保華指出，集團展店的計畫其實是為了員工，「為了可以讓員工有更多的機會升遷，體驗到不同的管理和教育，所以會要求他們在一定的時間內一定要升遷，因為我想要幫員工加薪，而人需要被要求，才會成長。」20週年是集團重要的里程碑，從希望帶給更多顧客從「心」出發的餐飲體驗。