退稅比三倍券有感？網曝「關鍵證據」一算：打臉蔡英文了

因應新冠疫情帶來的經濟衝擊，行政院長蘇貞昌就宣布了刺激消費的振興券措施，並定名為「三倍券」，希望民眾透過「花 1000 元換 3000 元」的方式，刺激台灣人進行消費。沒想到近日蔡英文總統的臉書就被挖出 2008 年的貼文，提到「發放消費券行政成本高，且容易產生『以券變現』亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式」，就讓網友紛紛討論退稅的效益。

針對蔡英文總統十二年前的說法，就有網友提出三倍券若改為退稅 10 % 的想法「如果今年三倍券的政策轉彎一下，改成有繳稅的都退稅 10 % ，免稅的人發 1000 現金，這樣是不是會更獲得鄉民的認同」，此外他也在回覆中計算「每年總預算兩兆啊，退 10 % 不就 2000 億，紓困就花掉一兆多了」。

▲網友提出三倍券改退稅的想法，引起討論。（圖／翻攝自 PTT ）

當年在馬英九政府提出發放消費券的政策時，時任民進黨黨主席的蔡英文就在臉書寫下「發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，且容易產生『以券變現』亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金更加快速有效」，認為政府應該直接發放現金給民眾。

▲網友翻出蔡英文 12 年前反對消費券的發言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

如今原 Po 提出改為退稅這個想法就引來不少人在底下留言「換個位置換個腦袋了」、「這是蔡英文跨時空自己」，而對改為退稅的想法網友則表示「免稅門檻是 40 萬 8000 ，查一下就知道比例多少了」、「 2008 年的 DPP 是主張退稅的，但換了位子就不會做」、「退所得稅轉消費券強迫富人消費 ，這樣才有振興經濟」。（編輯：楊智傑）