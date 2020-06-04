悶太久了！新竹三大百貨年中慶滿足消費者報復性商機

City

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此外、

City也持續推出美食， 6/10將有來自日本大阪的「壽司郎」以及全台獨家的「姜滿堂」韓式燒肉即將登場，搭配精選熱門商品的「Big City線上商城」，讓消費者不受場域與時間限制隨時享受最優質的購物樂趣

新冠肺炎疫情趨緩，商場人潮回流，大新竹地區各家百貨公司抓準消費者因為悶太久、進行報復性消費的時機，相繼推出年中慶特賣活動，Big City遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示、巨城利用三、四月疫情嚴峻期間，進行大規模改裝，引進獨家人氣櫃位，成功吸引民眾嘗鮮並帶動買氣。今年巨城Big年中慶吃喝玩樂均享優惠並有好禮大方送6/4至6/10指定樓面及專櫃單筆消費滿千送百，即日起至7/1全館消費滿15,000再加贈威秀電影票2張，至於廣受消費者喜愛的巨城B1特色輕食區，6/4至6/24全館消費滿5,000即可兌換美味輕食， 6/30前使用HAPPY GO Pay消費單筆滿千送點數、以及哈根達斯冰淇淋，滿萬再加贈購物金。Big另外、遠東SOGO百貨6月4日至6月16日全台同步展開為期13天的年中慶活動，祭出流行服飾七折起，新竹SOGO開檔首四日加碼SOGO APP會員獨享、滿5仟送2百回饋，還有11大銀行刷卡滿額送電子抵用券，合併各樓層限定滿額贈，回饋率最高達19%以上。新竹SOGO今年年中慶的另一大亮點是韓國物產展，6月11日至6月28日於三樓活動會館舉辦第二屆韓國物產展，廣邀34家熱門品牌參與、並獨家販售「韓國米香煎果派」，讓新竹地區的民眾搶先購買品嚐。新竹大遠百則自即日起到6月9日、推出9大銀行信用卡百貨服飾單筆刷滿3000送300、國際精品、大家電單筆刷滿萬送500等優惠。6月9日到6月28日於6F活動中心舉辦蟲蟲總動員生態大探索，現場有亞泥生態園區竹節蟲展及菜蟲叔叔甲蟲見面會，希望藉由生態體驗展，讓小朋友學習保育的重要性。