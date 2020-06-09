新冠肺炎對台灣經濟的衝擊有比SARS大嗎？真實數據揭答案

▲ SARS 爆發前後台灣的每季 GDP 成長率折線圖。（圖／翻攝自行政院主計處）

▲ SARS 爆發期間的台股加權指數折線圖。（圖／翻攝自 Yahoo Finance ）

▲新冠肺炎爆發至今的台股加權指數折線圖。（圖／翻攝自 Yahoo Finance ）

去（ 2019 ）年底新冠肺炎（ COVID-19 ）爆發，病毒蔓延全球，目前全球確診數已超過 660 萬，死亡人數則有 39 萬多。疫情除了直接威脅人們的健康安全，更對經濟成長造成巨大的影響。大範圍流行疾病帶來的不確定性難以評估，但 2002 年底爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），正好是個可以拿來對比的例子。以古鑑今，或許可以藉此對疫情引發的衝擊效應有進一步的認識。當年 SARS 對 GDP 成長率的影響由上圖可見，若從 SARS 爆發的前一年、即 2001 年開始觀察台灣 GDP 每年逐季成長率的變化，在 2003 年時有一個明顯的下挫，但也很快就迎來 V 型反轉。而今年新冠肺炎對 GDP 成長率的影響，按照行政院主計處公佈的數據， 2020 年第一季的 GDP 成長率初步統計為 1.59％ ，雖然比原先預估的 1.67％ 低，但和 2019 年第四季的 GDP 成長率 3.29％ 相比，跌幅其實比 2003 年中 SARS 的影響還小。當年 SARS 對台股加權指數的影響由上圖可見， 2002 年 3 月台股位在當時的高點 6,242.64 點，隨著疫情蔓延，台股在 2003 年 4 月落底到 4,139.5 點，跌幅大約 33.7％ 左右。但台股落底後隨即反彈，到 2004 年 2 月回漲到 6,750.54 點，已經超過疫情爆發前的高點。而今年新冠肺炎對台股加權指數的影響由上圖可見，台股從年初最高 12,119.81 點下挫，到 3 月中落底到 8,681.34 點，跌幅大約 28.4％ ，目前尚未回復到 1 萬 2 千點的高峰，後續會如何發展仍需觀察。但若和當年 SARS 相對比，從最高點到最低點的跌幅來看，其實新冠肺炎對台股的衝擊是較小的。從死亡人數和疫情蔓延到全球的廣泛程度來看，新冠肺炎的嚴重性明顯是大過當年的 SARS ；而且兩次疫情之間，中國經濟對全球的影響性已不可同日而語， 2002 年時中國 GDP 只佔全球 18％ ，但在 2018 年時已經來到 35％ 。換言之，無論從流行病的本身規模；或疫情重創中國、進而影響到全球經濟的角度來看，新冠肺炎的衝擊理應大過 SARS 。雖然目前新冠肺炎疫情尚未完全結束，但從上面我們的比較可以發現，若由傳統最能衡量一國經濟表現的 GDP 成長率和股市指數來看，新冠肺炎對經濟的影響卻反而小於 SARS 。為啥會有這樣的落差呢？可能原因之一或許是全球政府不約而同採取的量化寬鬆貨幣政策，給市場注入大量資金，讓經濟表現能夠迅速反彈，把疫情帶來的衝擊降到最低。另一個可能原因是，台灣在這次新冠肺炎的防疫表現相對突出，民眾生活未受到太大影響，或許因此提高了大家對市場的信心。當然，最後也必須思考一種可能，過去用來衡量一個國家經濟表現的傳統指標，在現今超低利率、甚至負利率的時代，是否還能夠用來反應一般百姓的真實狀況？尤其是那些最受到衝擊的底層民眾，或許根本不會出現在所謂的統計數據之中，但他們的處境才是最應該受到關心的。（編輯：倪浩軒）