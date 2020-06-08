三倍券可領回2000現金了！「3銀行ATM」公開：有機會增加

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」。行政院長蘇貞昌日前宣布三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券，許多民眾不禁疑惑，那為何不是直接發放 2000 元現金？對此，參與三倍券政策的知情人士透露，目前預計有近 40 家金融機構，未來可透過 3 家 ATM ，直接領取現金回饋 2000 元。
根據《中央社》報導，行政院規畫三倍券 7 月 1 日起可預購或數位綁定，若是以非實體的數位三倍券消費，可選擇信用卡、電子票證或電子支付，消費滿 3000 元就可獲得 2000 元回饋金，信用卡消費者，隔月帳單直接扣除 2000 元，電子票證至超商靠卡，可存回 2000 元，行動支付則是直接獲得 2000 元至 app 帳戶。
此外，行政院也規畫讓民眾得到的數位回饋 2000 元，可以直接從 ATM 領取現金。一名參與三倍券政策的知情人士透露，屆時民眾若透過數位券消費達到 3000 元，符合資格後接獲通知，便可利用金融卡至 ATM 領回 2000 元現金。目前預計已有近 40 家金融機構的提款卡，可透過台新銀行、中國信託和國泰世華銀行等 3 家 ATM ，領取政府三倍券回饋的 2000 元。日後隨著軟硬體系統修改，可參與服務的 ATM 和金融機構，都有機會再增加。
行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）
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