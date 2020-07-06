林右昌專訪6／基隆國慶晚會第一遭！爭取國際曝光機會

近來基隆觀光的能見度提升，內政部次長陳宗彥與基隆市長林右昌更共同宣布，2020年的國慶晚會第一次在「台灣頭」舉辦；林右昌表示，他一直在思考在新冠肺炎疫情趨緩後，如何進行紓困才能「強而有力、又能凸顯港都特色」，便積極爭取辦理國慶晚會的機會。林右昌認為，基隆首次舉辦不僅能創造話題性，也相信國慶晚會的場合，海外歸來的僑胞看到基隆的改變「一定會很驚艷」！至於為何是辦理晚會，但不爭取煙火施放的機會？林右昌透露，考量基隆市內腹地並不夠寬敞，不適宜迎接太過猛烈而大量的觀賞煙火人潮，相較起來辦理晚會更能呈現小而美、精緻浪漫的氣氛。林右昌接受《NOWnews》的專訪時，針對辦理國慶晚會的模式上，是否會突破以往形式？僅語帶玄機的說，過往國慶晚會通常是在室內辦理，但這次目前希望規劃辦在港邊，搭配音樂或展演的活動、海風徐徐，是全台獨一無二的地理條件，相信到時候與會貴賓、遊客都會對基隆的印象深刻。林右昌強調，基隆已經有了嶄新的風貌，過去是以貨運、礦業、漁業為主，但這幾年他希望慢慢將這座城市改造為「以人為本」，展現更多人情味以及年輕活力，因此在貨櫃量不減少的前提下，將客運的碼頭升級，變成郵輪觀光業，同時也帶動周邊服務業發展，不只提供飲食的咖啡廳、餐廳，特色小店、文創商店等也有增加，總體登記營業的商家呈現增加趨勢，讓基隆變得更有生機。

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