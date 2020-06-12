中年禿髮求職受困難 　面對轉職危機植得給自己一次機會

受到這波肺炎疫情影響，導致許多行業營收蕭條，衍生出中年失業或是被迫放無薪假的結果。面對這一波職涯的轉換，中年待業族為了爭取下一份工作的勝出機會，本來有禿髮問題的人開始出現植髮需求。

明錦生髮植髮診所醫師孫增貴表示，現代人工作生活壓力大，飲食習慣變差、加上睡眠不足，或是遺傳雄性禿等因素，導致髮際線越來越高，深受髮量逐漸稀疏困擾。想要恢復髮量豐盈、找回年輕，不少人選擇植髮重新拾回自信心。

面臨落髮危機，生髮水、口服藥物等各種方式都有人嘗試，效果因人而異，孫增貴指出，生髮的目的在於治療生病萎縮的毛囊，但如果毛囊已萎縮死亡，就再也無法啟動生長，此時若想重建髮量，植髮是唯一快速方便的選擇。而植髮手術的關鍵在於「取髮」、以及「植髮」2步驟，取髮方式又可分為傳統的FUT與創新無痕微創FUE兩大術式。

孫醫師表示，傳統的FUT植髮術式必須先取下一塊約10公分大小的頭皮，以打洞的方式種植於禿髮區，傷口縫合後經1至2周拆線，但此術式不僅造成消費者內心恐懼且術後復原時間較長；相較之下創新的FUE無痕微創植髮便成為較多人偏好的方式，取髮時採直徑0.8mm的取髮針，擷取每株有1至3根頭髮的毛囊，再使用植髮筆種植毛囊，可種植超過2,000至2,500株（約等於5,000根頭髮），植髮的株數約為2倍根數的髮量，傷口比抽血針孔還小，不影響外觀、復原期短，甚至在翌日即可重返工作崗位。

FUE無痕微創植髮手術是一項必須高度專注的工作，孫增貴強調，過程中醫師需要同時具備良好的體力和眼力，不論是髮流、密度或是分區，全程需依賴醫師專業的經驗判斷，才能創造出髮量自然豐盈的成果，並提高毛囊移植的存活機率。

只要毛囊還活著，生髮就有希望！孫曾貴呼籲，需要植髮者，通常頭上或多或少還會生長出不健康的細毛，若能正確照護頭皮與活化髮根，尚未萎縮死亡的毛囊仍有很大機會能長出新髮，植髮後的髮量也能提升。另外，若有家族禿髮，或身體荷爾蒙變化導致的壓力性掉髮，建議勿使用清潔力過強的洗髮產品，並減少染燙，少食油炸、辛辣食物，若出現過敏現象應盡速就醫。唯有維持頭皮健康狀態，才能有助降低落髮機率。

來源：中年禿髮求職受阻 挽救轉職危機植得給自己一次機會