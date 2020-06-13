反送中周年晚會　公民團體4主張　籲蔡政府兌現庇護承諾

香港反送中一周年，台灣公民團體今（13日）日晚間6點將在自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行」晚會活動，上午活動發起團體召開行前記者會，提出4大主張，並高喊「台港同行齊上齊落，盡速兌現救援承諾」、「抗中護港義不容辭，台灣總統說到做到」等口號，對於「人道救援行動方案」遲未公布，也向蔡英文總統提出質疑，呼籲儘速落實救援機制，而包括知名作詞人林夕、銅鑼灣書店店長林榮基晚會也將登台演講。台灣公民陣線發言人江旻諺指出，去年6月12日，「送中條例」進入香港立法會二讀，港警向群眾發射反送中運動的第一發催淚彈。一年過去，香港警察依舊暴力鎮壓，7月1日占領立法會的示威者面臨暴動罪控告，中國大陸更強推「港版國安法」，擴張帝國勢力，令一國兩制名存實亡。對於蔡英文總統在5月27日提出「人道救援行動方案」，指示行政院組成專案小組，宣布以政府公法人公私協力、由政府編列專案預算等原則，完善援助機制，公民團體樂見政府積極承諾，亦已在日前正式提出「港澳關係條例第18條施行細則」民間版草案，並建議設立官方窗口，成立監督小組，促成民間與政府協力完善實務庇護工作。香港邊城青年秘書長Justine表示，過去一年香港發生逃犯條例、無數警暴、酷刑、原告變被告、催淚彈、布袋彈、實彈、警察性暴力、無可疑屍體、武漢肺炎、限聚令打壓、歷史考題取消、時事節目被清算、立會議事規則如無物、國歌法、國安法、三十年和平集會被起訴，香港人仍然站出來以不同的形式抗爭。Justine也提到在國安法的陰霾下， 不只前線抗爭者，包括人權律師、社工、NGO工作者都會是國安法打壓的目標群，希望台灣政府能加大救援對象及為未來香港移民做好準備，希望台灣政府及總統蔡英文落實及明確化對香港民主抗爭的支援，履行蔡總統「和香港人民站在一起」的承諾，並呼籲在台的香港社群和台灣人，下午到自由廣場參加集會，讓香港人看到一年之後台灣依然記掛和力撐香港。經濟民主連合召集人賴中強表示，過去一年，台灣政府對香港人的政治庇護是「只做不說」，好不容易盼到蔡總統5月27日表示要規畫「人道救援的行動方案」，「對於港人居留、安置、照顧，進行完整規畫，包括預算的匡定以及協助機制的明確化」，並主張修改「香港澳門關係條例施行細則」，將相關機制「明確化」。賴中強並提醒，隨著中國大陸加緊對香港的控制，台灣一方面應對香港抗爭者伸出援手，另一方面應「拒絕香港黑警與紅色資本入境」，香港早已成為中國大陸紅色資本滲透台灣的跳板。去年台灣順豐速運協助中國政府審查過濾港人梁文道從台灣寄到香港的書籍，台灣順豐速運名義上是港資，實際上就是中國順豐速運控制的公司。經濟民主連合建議修改《大陸地區人民來台投資許可辦法》的中資定義，香港資本來台投資，必須提出「中國大陸政府、企業與個人無重大影響力的證明或切結」，否則就應視同中資來台審查。台灣人權促進會法務主任王曦則說明，目前香港抗爭者在程序上所遇到的困難，如果政府繼續拖延建立程序，將來台灣解除封關，當新的抗爭者被迫來台，一定會再次成為台灣政府的嚴峻考驗。王曦指出，由於缺乏官方窗口，香港抗爭者必須要尋求民間團體的協助轉介，還要隨時注意入台證的期限，否則一不小心過期就會變成逾期停留、變成非法身分。王曦更進一步強調，如果蔡政府宣稱法制已健全，那理應有完備行政程序協助個案銜接、轉介資源，否則已經來台的香港抗爭者們，將陷入無所適從的狀態，最終還是影響到整體社會，且使台灣政府撐香港的口號淪為空談。台灣學生聯合會秘書長陳估熊表示，去年「送中條例」二讀會當晚，時任成功大學學生會長的他緊急舉辦了一場聲援晚會，許多大學學生會也紛紛在期末考前夕在舉辦反送中集會，到9月開學後的連儂牆，也可見台灣學生都積極參與其中。陳估熊也提到總統大選的過程中，台灣的學生團體也透過大選論壇、返鄉列車、模擬投票等活動，許多在外縣市、甚至是國外的學生都排除萬難回家投票，可以說是香港在街頭抗爭的年輕人鼓舞了台灣學生，他希望蔡總統能盡速落實救援機制，擔負起台港處於防堵威權擴張第一線的責任。台灣香港協會秘書長Teresa表示，作為在台港人組織，她對於台灣政府願意在香港存亡之際。伸手給予港人救援與支持給予肯定，但「港版國安法」最快會在6月底的中國人大會議上討論通過，並在8月份強制施行，她希望蔡政府「人道救援行動方案」能夠成為一場及時雨，在疫情趨緩的此刻，著實發揮「Taiwan Can Help」的精神，真真正正的和香港人民站在一起。