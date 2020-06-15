長輩群瘋傳「唐鳳監視LINE對話」！眾看帳號打臉：傻眼欸

▲長輩群組瘋傳唐鳳透過官方帳號「美玉姨」監控群組的訊息。（圖／翻攝自臉書韓粉父母無助會）

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。不過，近日在 LINE 的長輩群組卻瘋傳一段謠言，直指唐鳳透過官方帳號「美玉姨」監控群組的訊息，一名網友將該消息分享至臉書粉絲團，直嘆「裝睡的人永遠叫不醒」。原 PO 在臉書粉絲團《韓粉父母無助會》表示，有韓粉長輩不停轉發，爆料唐鳳利用號稱防網路詐騙 LINE 官方帳號「美玉姨」監視群組對話，實際上是唐鳳開發的帳號入侵網路。不過，原 PO 查了一下，發現該消息 2019 年就在流傳，實際上「美玉姨」是香港工程師寫的闢謠 AI ，同時也是去年開始有類似「美玉姨會盜取個資，不要加她」等謠言。原 PO 貼出長輩群的對話紀錄，有長輩呼籲「敬告各位好友：有關（美玉姨）它不是網路防詐騙的機器，它是（唐鳳）開發侵入網路，千萬不能加入，另（美玉姨）是在監控我們群組的對話及訊息，請大家小心，這是已查到的正確資訊，請小心」。原 PO 無奈的說「好無言，闢謠反被謠言誤，只要反指控告訴你真相的都是假的就可以輕易上鉤。我懷疑他們不是不想弄清楚事實，而是只選擇自己想要相信的，裝睡的人永遠叫不醒」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我家人也有收到這則訊息，當下真的無言」、「唐鳳如果能做到這種事，就不會讓他們傳垃圾話」、「唐鳳根本躺槍欸笑死」、「美玉姨是什麼啊！」「傻眼欸」、「他們到底把唐鳳當成什麼啊 XD 」。（編輯：賴詠璿）