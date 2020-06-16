她曬女中畢冊！男師意外撞臉吳怡農　學生超嗨問：已婚嗎

畢業季到了，不少國高中都已經發下各屆的畢業紀念冊，讓畢業生們回味就學時期的回憶。而近日台南女中就貼出了一張「日治時期」的畢業紀念冊，沒想到照片貼出後就有眼尖網友發現，這名到台南女中兼課的男教師「米田龜太郎」竟然意外撞臉民進黨智庫副執行長吳怡農，掀起不少討論。

近日龜山島宣布名字有「龜」的民眾可以免費搭船登島，而台南女中粉絲專頁也跟上話題，曬出日治時期畢業紀念冊中一位名為「米田龜太郎」的男教師帥照。沒想到就有眼尖網友發現，這名日本時期的男老師貌似撞臉民進黨智庫副執行長吳怡農，讓不少「農婦」笑回「有農就讚」。

▲這名日治時期的教師叫做米田龜山郎。（圖／翻攝自台南女中臉書）

根據台南女中粉專介紹，這位米田龜太郎老師生於1891年，20歲那年畢業於「台灣總督府國語學校師範部甲科」（今「國立臺北教育大學」），曾任台南廳灣裡公學校教師（今「善化國小」）、台南州州立台南第二高等女學校教師，而他更是隔壁的末廣公學校校長（今「進學國小」）。

對此，就有網友紛紛留言「那時候有規定男老師要已婚嗎？」、「原來農農是咱校老師！」、「有農就讚」，而該則貼文一發出之後，粉絲專頁小編也熱情回應網友們「好吧！小編再翻翻看，本校畢業紀念冊師長頁可否找到蔣萬安，再來一次雙帥對決」。（編輯：楊智傑）