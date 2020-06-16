澎湖海洋教育正夯　都會區國中小城鄉共學收穫多

▲兩校學生前往西嶼小門沙灘，以分組方式進行沙灘獨木舟操舟及地質探索，另一組走訪小門的古厝民居、島嶼地質教學、菜宅環境教育課程分享等文旅踏查。 （圖／鎮海國中提供）

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▲不靠海的南投縣竹山鎮秀林國小展開澎湖美感教育交流之旅，首站抵達澎湖縣政府中庭舉辦快閃表演，以竹樂器演奏多首動人曲目，優美樂聲吸引了縣府員工注意。 （圖／澎湖縣政府提供）

台北市弘道國中師生及家長會30餘人，在校長賴宏銓的帶領下到澎湖進行四天三夜的城鄉共學及參訪，上周五抵達白沙鄉的鎮海國中進行課程互訪，成為後疫情時代首波台澎交流的國中生，弘道國中的同學對於澎湖的藍天碧海感到興奮又新奇，並體驗海洋水上教育課程，前往青灣國際潛水中心產學合作基地，體驗水上獨木舟、SUP、平台式龍舟競賽等，充實又新奇有趣。弘道國中校長賴宏銓108學年到任，提倡教學觀念翻過來、親師生間動起來、外部資源引進來與學校品牌亮起來的教學理念賴宏銓說，原訂四月就要前來澎湖參訪及交流，在五月底疫情趨緩後立刻搶訂機票，在班級導師及家長會的支持下，有了這次畢生難忘的澎湖之旅學生也前往西嶼小門沙灘，以分組方式進行沙灘獨木舟操舟及地質探索，另一組走訪小門的古厝民居、島嶼地質教學、菜宅環境教育課程分享等文旅踏查。弘道國中師生除了探訪澎湖北環景點，還在鎮海國中與大家分享弘道的國際教育經驗，鎮海國中也回饋手作造舟、香港帆船訓練及長航體驗。鎮海國中校長吳憶如強調，兩校師生透過課程共備，讓都會學生體驗離島的生活步調及澎湖的海天一色，跨越了城鄉與文化實踐共學精神。另一方面，不靠海的南投縣竹山鎮秀林國小16日展開澎湖美感教育交流之旅，首站抵達澎湖縣政府中庭舉辦快閃表演，以竹樂器演奏多首動人曲目，優美樂聲吸引了縣府員工注意，澎湖縣長賴峰偉到場欣賞表演，他肯定學生演出淋漓盡致，讓更多人認識竹樂器，體驗所帶來的樂音之美。賴峰偉表示，秀林國小是南投縣內美麗迷你的森林小學之一，2017年開始在現任楊清豐校長與全校師生的努力下，以「美感教育─竹文化特色」推動校本課程，教導學生製作與演奏竹樂器，讓學生不但能懂得欣賞音樂之美，也能傳承竹山「竹文化」。