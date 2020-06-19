時中爆紅路2／木屐、滷肉飯、荔枝　從抗疫英雄到業配王

▲指揮官陳時中的介紹下，意外讓荷蘭煎餅爆紅。（圖／Nownews資料畫面）

▲中央流行疫情指揮中心，發龜苓膏慶祝零確診。（圖／Nownews資料畫面）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前往台北寧夏夜市吃滷肉飯，親自示範「防疫新生活運動」。（圖／指揮中心提供）

▲為了示範防疫旅遊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，親自帶隊南下墾丁，防疫五月天受贈自畫像月琴。(圖／記者劉雅文拍攝109.5.24)

▲阿中部長覺得抱著「虱目魚背包」很舒服。（圖／記者陳聖璋攝2020.05.30）

▲中央流行疫情指揮中心，宣布停止每日記者會，並且各項防疫作為大解禁，中州科技大學送上大蛋糕慶祝防疫成功。（圖／Nownews資料畫面）

「新冠肺炎」四個字，從聽來陌生到充斥在日常生活中的一舉一動，短短幾個月以來，又快又猛的疫情讓全球各地相繼淪陷，但台灣超前部署的動作，卻成功守住了第一道防線，不僅震驚了許多國家，也讓陳時中這個名字從疫情中脫穎而出。台灣目前（截至18日）雖然有446人確診，但多數都是境外移入，本土個案也沒有發生大型的社區傳播，指揮中心馬拉松式的每日記者會，也在6月7日宣佈防疫作為解禁後，稍稍劃下休止符。但回頭細數指揮中心在這抗疫的140多天，總共開了160多場記者會，第一時間傳遞疫情的最新訊息，全台民眾天天看，竟也擦出不同火花。指揮官陳時中成了這段時間人氣最高的「阿中部長」，只要是他介紹過、吃過，甚至是穿過的東西，都能成為亮點。有網友戲稱，中央流行疫情指揮中心好像「業配」中心，而這一切的插曲，要從4月27日開始說起。4月27日，因為台灣贈送大量的口罩給荷蘭，因此荷蘭特別空運3999朵國花鬱金香當作回禮，指揮中心就在記者會上擺出鬱金香、荷蘭焦糖煎餅，結果竟然意外讓荷蘭煎餅成為最搶手零嘴，銷售一空，讓人見識到陳時中強大的「帶貨能力」。4月28日，隔天為了歡慶台灣連續3天零確診，指揮中心準備了龜苓膏給現場媒體享用，網友也因此熱搜出這間「仁和堂龜苓膏專賣店」，28日當天湧入不少民眾搶購，讓店家迅速完售。4月30日，指揮中心收到總統蔡英文贈送的TAIWAN CAN HELP杯子，上頭還放上五個零，慶祝連續五天零確診，也同樣成為網友熱搜爆款，還有台南市長送給指揮中心、媒體、醫護人員的火鶴花。5月1日，中央流行疫情指揮中心，在記者會現場擺出了6顆西瓜，慶祝連續六天零確診，指揮官陳時中在先前各種產品經他手後，全都引發搶購熱潮，這天開始推銷起台灣農產品。5月15日，台灣連續8天沒有確診病例，指揮官陳時中的座位前擺出8顆芭樂，象徵「8個零」、「8樂」又成了小農的最佳廣告。5月16日，指揮官陳時中帶領「防疫五月天」成員走出記者會現場，來到寧夏夜市的鬍鬚張吃飯，並且示範防疫期間的用餐措施，替業者再次打響知名度，也讓不少「時中粉」都表示要跟進，吃起滷肉飯。5月17日，歡慶連續10天沒有確診個案，農委會漁業署和漁民特別致贈10隻龍虎石斑魚給指揮中心，防疫五月天成員還現場喝起石斑魚湯，瞬間成了漁產廣銷大會。5月18日，台南白河蓮農送了蓮子、蓮藕到指揮中心，要替防疫團隊加油打氣，慶祝已經連續11天零確診。5月20日，連續13天都是零確診，高雄大樹鄉農民也送來玉荷包慶祝，陳時中說這代表「會有很多零」，希望零確診可以持續下去。5月23日，指揮官陳時中率隊南下墾丁，親自示範樂活防疫旅遊，屏東縣政府也為了讓部長們可以「接地氣」，特別準備濃濃南洋風情的花襯衫，被陳時中穿過的襯衫，一樣在網路上詢問度爆表。也因陳時中曾在記者會上提到想穿木屐，屏東縣政府也特別準備了木屐，讓阿中部長穿著逛墾丁大街，根據當地木屐業者表示，銷量暴增16倍，還有民眾在業者打烊休息後，還敲店門表示想買。5月24日，陳時中參訪鵝鑾鼻長照中心，獲贈特製肖像月琴，這個同款月琴也爆賣，業者還透露：「以前一個月頂多賣出兩把，現在兩天就賣出三把」。5月27日，台南多名阿嬤組成「千歲團」，特別包了2000顆粽子送到指揮中心。5月28日，陳時中去到新竹，來到城隍廟口附近的老字號鴨香飯大啖美食，替老店再次激起新話題。5月29日，指揮官陳時中到桃園永安漁港做魚丸，除了推銷漁產還兼促進當地觀光。5月30日，陳時中到台南，還揹上超大虱目魚包包，因為虱目魚是台南七股的特產，所以台灣品牌WEAVISM特別以虱目魚為主題製成包包，被陳時中一揹過也成熱銷款。5月31日，指揮官陳時中北上時也順道去了台中，還參訪了因為敦睦艦隊集合事件，導致受影響的一中商圈，還在嘟嘟手搖茶飲店，體驗製作珍珠奶茶。6月5日，陳時中再次南下，這回沒帶上五月天其他成員，獨自來到嘉義，除了穿上地方政府特製的Kano球衣外，還有在地煎餅業者「嘉冠喜」送上印著防疫五月天圖像的煎餅。逛文化路夜市時，還跟林聰明沙鍋魚頭店東父女開心合影。6月7日，是中央流行疫情指揮中心，宣布停止每日記者會，並且各項防疫作為大解禁的日子，中州科技大學送上大蛋糕慶祝防疫成功。雖然陳時中表示，到各地宣傳觀光主要是「還債」，因為當疫情緊張的時候，指揮重心曾發出許多警示簡訊，造成台灣各地觀光業蕭條。但疫情中心指揮官，到底需不需要肩負觀光行銷、推銷農產的身份？陳時中的趴趴走行為，引來不少非議，但不可否認，當所有民眾的目光都在陳時中身上，媒體也樂於追著陳時中跑，對各縣市、中央機關來說，是「不用白不用」的免費廣告。

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