時中爆紅路1／因抗疫聲名大噪　陳時中的轉變與以後

▲新冠肺炎蔓延，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情時，指揮官陳時中忍不住落淚。（圖／記者劉雅文拍攝109.2.4）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

「新冠肺炎」四個字，從聽來陌生到充斥在日常生活中的一舉一動，短短幾個月以來，又快又猛的疫情讓全球各地相繼淪陷，但台灣超前部署的動作，卻成功守住了第一道防線，不僅震驚了許多國家，更讓一個名字從疫情中脫穎而出。「各位記者女士先生們好，大家午安，今天要跟大家報告⋯⋯」熟悉的台詞天天上演，這是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中每天例行記者會的開場白，從1月20日開設指揮中心到6月7日解禁以來，馬拉松式的開了共160多場記者會，台灣也透過這種方式，由政府帶頭人民配合打出了一場漂亮的防疫戰，其中「防疫五月天」更成為民眾津津樂道的對象，其中核心人物非陳時中莫屬。阿中部長打動民眾、拉高聲勢的關鍵點，可說是「處理武漢第一批包機」的這段時期。當時基於人道救援，要讓滯留在中國大陸武漢地區的台商與眷屬能夠安全返台，國內開始有各種反對與支持的聲浪，陳時中當時將台商安頓進入集中檢疫所後，隨即返回指揮中心召開記者會，幾乎超過48小時沒闔眼。但令人喪氣的是，這波台商包機返台還是有人確診，這讓他在記者會上數度哽咽，甚至流下男兒淚。因為心疼大家努力防疫，卻還是新增確診個案，陳時中落淚的這一幕，奠定他在民眾心中的形象基礎，好感度和人氣都開始急速暴增，阿中部長開始佔據各大媒體版面跟網路論壇。遙想過去的抗SARS期間時，和平醫院、疫情是大眾關注的重點，但這回全台掀起「順時中」運動，也將陳捧上了神壇。記者會上開始出現這樣一幕：「這週跟太太有一起吃飯嗎？會去太太的音樂會嗎？指揮官有沒有好好睡覺？」媒體順應民眾、網友喜好的風向式提問，讓陳時中「苦情英雄」的形象根深蒂固，甚至到了後期，指揮中心還被暗諷成了「業配中心」，因為陳的無心插柳，讓荷蘭煎餅轉眼成了熱賣產品，一瞬間農委會、漁業署，甚至各地方政府、業者，一波波湧上來推銷自家產品，求指揮中心替他們「搏版面」。除了要應付接踵而來的「業配」，陳時中還受邀南下墾丁示範防疫旅遊，所到之處湧現大批人潮，很多「阿中粉」跟著他四處走跳，於是各縣市政府跟進邀約，這場防疫戰隨著疫情趨緩，轉變成個人主場秀。隨著陳時中人氣居高不下，抗疫的氛圍少了，取代的是政治考量。有人說陳時中是選戰儲備幹部，各界也開始揣測他各種「參選」可能，媒體焦點一度還轉移到「陳時中與台北市長柯文哲的相愛相殺」，陳雖然一貫態度「不回答假設性問題」，但也等於沒把話說死。此外，疫情時代前期的陳時中，被媒體封為「臭臉王」，平日出席公開活動，也鮮少跟醫藥記者們互動，媒體聯訪的時候更是狂打「安全牌」，只回答沒有爭議的題目，每當有爭議事件爆發的時候，總是活動後快閃離開。但疫情後期的陳時中，面對媒體態度卻跟以往不太一樣，鏡頭每天追焦在他身上，受訪時開始露出笑容，不時還會開開玩笑，也因此造就許多「阿中金句」。甚至在某次記者會上，陳時中因為頻頻被追問疫調狀況，脫口說出：「要幫記者上課」，此舉引發媒體不滿，認為他的言論帶有藐視態度，也帶動風向，讓網友攻擊媒體，而過去不愛多與媒體接觸的他，也在隔天記者會結束後趕緊鬆口道歉。這個轉變，與他過去形象大有不同，外界於是大膽假設，這抗疫有功的阿中部長，未來會朝著黨內鋪的政治路邁進。不過阿中部長這條政治路，步伐能不能踏得穩？還有很大的變數。因為在疫情趨緩後，陳時中在推健保醫材自費上限制度，馬上就因為引起爭議而被迫喊卡，還遭到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的指正。雖說時勢造英雄，但大起大落的前例也不是沒有過，陳時中熱潮能維持多久，真的很難說。

時中爆紅路2／木屐、滷肉飯、荔枝 從抗疫英雄到業配王

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

時中爆紅路4／不分藍綠 這些人都曾大膽「逆時中」！

時中爆紅路5／首位牙醫衛福部長 陳時中如何走上公職路

時中爆紅路6／人氣不等於選票 半數民眾不挺陳時中參選