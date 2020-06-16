便當配菜老饕怎麼選？他曝「2銷魂菜色」：榮登小菜霸主

台灣的便當店滿街都是，每到午、晚餐時間可以看到各家便當店時常大排長龍，而台式便當內常見的 1 樣主菜和 3 樣配菜，究竟哪項配菜才是台灣人的最愛？對此就有網友發文表示最讓他推崇的配菜就有 CP 值高的「麻婆豆腐」和健康又好吃的「高麗菜」，而 PTT 上的網友們對此也掀起了眾多討論。

不論是大學生或上班族，台灣有不少民眾在挑選外食時，就會到便當店選擇方便美味又能顧及營養均衡的便當。而近日在 PTT 上就有網友想知道「便當界的配菜霸主是什麼」，並表示自己最愛的還是「高麗菜」和「麻婆豆腐」，而底下也有不少網友留言回應支持「高麗菜真的好吃又健康」、「麻婆豆腐才 CP 值高」。

▲ PTT 就有網友在討論台式便當的配菜霸主是誰。（圖／翻攝自 PTT ）

不過也有網友表示，自己在挑配菜時會選擇「螞蟻上樹啦」、「蛋，沒人會嫌」、「蒸芋頭和三杯茄子」、「偶爾吃吃海帶也不錯」、「豆芽菜，高麗菜，滷蛋」、「洋蔥蛋+番茄蛋+豆芽菜 感覺便宜三本柱 +蛋超好吃」、「還有那個螞蟻上樹 有點濕的那種」、「最愛肉絲炒竹筍絲」。

另外，也有留言各自點出最 NG 配菜，不少留言都紛紛表示最抗拒吃到有「三色豆」的便當「有夠討厭便當出現三色豆」、「有些便當店高麗菜炒蝦皮，臭死了」、「麻婆豆腐有些也煮得很難吃，只是有甜味很油的豆腐」、「三色豆跟韭菜甜不辣超不行」、「那叫紅燒豆腐，根本就不麻也不辣」。（編輯：楊智傑）