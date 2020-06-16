外來種衝擊日月潭生態　產官學放流原生種魚苗

日月潭水生態受到外來種衝擊，生態多樣性逐漸消逝，潛藏在水底的「寧靜危機」鮮少獲得重視；為此，農委會漁業署副署長林國平、魚池鄉鄉長劉啟帆、南投縣日月潭區漁會理事長潘文偉、清華大學教授曾晴賢，今（16）日啟用150坪的箱網，開啟日月潭原生三寶魚苗復育計畫。南投縣日月潭區漁會、清華大學生命科學系曾晴賢教授與台灣帝亞吉歐合作，共同描繪全台首座水生態復育的藍圖「帝亞吉歐水資源計畫—魚與水環境」計畫，並於今日啟用150坪箱網，放流奇力魚、總統魚、鱸鰻等原生種魚苗，開啟日月潭原生三寶魚苗復育計畫，希望成為解決全台封閉水域外來種議題的示範點，更期待為日月潭建構從生態到觀光經濟的永續循環。聯合國最新研究報告指出，未來十到二十年內將會有100萬種物種面臨滅絕危機，速率是過去的數百倍，生態多樣性的維持與經濟健全、糧食穩定息息相關，這樣的寧靜危機，不像全球暖化一樣能被明顯感受；台灣外來魚種入侵是導致封閉水域生態多樣性下降的主因，其中日月潭外來種就高達七成，原生種逐漸消失，衝擊在地觀光及漁業經濟。日月潭區漁會漁會總幹事張乾任表示，「箱網提供安全且近似天然的環境，可讓原生魚種作為產房，待魚卵成功孵化魚苗後放流回潭中，可以大幅增加生存機率」；曾晴賢指出，「利用日月潭漁民發展的自然復育法，一年內可增加1,000倍的原生種數量，生態環境穩定後更可活化觀光經濟，預計可創造數百萬元之經濟效益。」台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬說，計畫包含三大面向，包括復育原生種、魚苗放流、生態多樣性教育；「我們相信還原大自然，可以讓我們與生長的土地更加靠近，透過教育，親眼所見更能夠懂得尊重生態，也期待透過以水為核心的生產、生活、生態『三生產業』，打造永續多贏局面。」