全聯嗨搶丹寧口罩！一看「亮點」全嚇歪：我去藥局買好了

隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令已在本（ 6 ）月解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩。 17 日中午，一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》提到，到全聯搶到十分熱門的丹寧花色中衛口罩，貼文曝光立刻引發熱烈回響，不過也有網友看完價格驚呼「我還是去藥局買好了」。
原 PO 表示，逛全聯福利中心時，無意間看見近日討論度極高的丹寧花色中衛口罩，興奮直嚷「登愣！是傳說中網路秒殺的深丹寧本人無誤！」立刻拿了兩包到櫃台結帳。接著指出「其實不只深丹寧，只要是特殊色都神龍不見尾」，笑稱「沒事多逛全聯就對了，衝著中衛的品質買啦，一包 3 入 39 ，且用且珍惜」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「原來這是搶手貨，昨天看它靜靜躺在結帳櫃台邊，都沒人要」、「我都買不到」、「我以前就是中衛的愛用者，家裡也總備著好幾盒，現在都搶不到中衛了」、「我 ok 你先買」、「好貴啊！但是戴了心情會好」。
不過，也有網友表示「藥局繼續買好了，滿貴的」、「一片… 13 ，我會選擇讓它繼續留在那，我安靜的離開」、「買不下手」、「我還是去藥局買好了」、「我還是跟阿中買好了」；但有網友認為「疫情前， 3 入本來就差不多是這個價格了啊」。
消息曝光之後，《 NOWnews 今日新聞》記者詢問全聯福利中心公關有關口罩售價疑慮，不過尚未取得回應。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。