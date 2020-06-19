疫情衝擊！昇恆昌「借錢發薪水」　7月關閉機場一半商店

新冠肺炎疫情衝擊全球，航空業、旅遊業首當其衝，國際機場出入旅客銳減，免稅業者昇恆昌連帶大受影響，被迫向銀行借款發薪水給員工，更無奈宣布自 7 月 1 日起，將關閉台中、高雄機場一半以上商店。
綜合媒體報導，儘管台灣疫情趨緩，國內逐步解封，國人依舊暫時無法出國旅遊，國際航班大量縮減，也影響國際機場旅客人次，免稅業者幾乎零營收，每月仍得支付 6000 多位員工薪水，還得面臨國際諸多廠商的合約壓力、大量商品庫存，僅能咬牙苦撐。
據了解，昇恆昌礙於位處國際機場管制區，未從政府振興方案獲得紓困，今（ 2020 ）年 3 月起就開始向銀行借錢發放員工薪水，同時透過各種新通路販售，包括宅配購物、辦理稅放移地銷售等，並有 500 名主管幹部減薪、董事長及總經理則不支薪。
此外，昇恆昌決定 7 月起忍痛關閉台中、高雄機場一半的免稅商店，並安排員工內部轉調，鼓勵在職進修，盼望國際疫情能早日趨緩回到以往。（編輯：賴詠璿）
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