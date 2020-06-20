《遠見》提告楊索！稱縣市長施政滿意度調查「不容質疑」

▲楊索批評《遠見》縣市長調查的臉書原文。（圖／翻攝自楊索臉書）

知名作家楊索，昨（19）日在臉書發文批評《遠見》雜誌的「縣市長調查是生財利器，就是大廣編」。這番話引發《遠見》不滿，發出聲明稿表示將對楊索提告，並且強調「縣市長施政滿意度調查已進行 26 個年頭，權威公正性不容質疑」。楊索批評《遠見》的臉書原文如下：「黃健庭五度蟬聯五星縣長，一直掛在他政治業績中。我在《遠見》雜誌做過事，遠見的縣市長施政滿意度調查是生財利器，就是大廣編，各縣市政府都要編預算去爭取、買雜誌自我宣傳。（不必在遠見工作也知道）花蓮王傅崐萁就 7 度蟬聯「五星縣長」；搞到苗栗財政破產的前苗栗縣長劉政鴻也拿過四次。這種拿幾十萬人民納稅錢買獎狀、往自己臉上貼金的事，不是甚麼光榮事蹟好嗎？」《遠見》的 4 點聲明回應如下：1.《遠見雜誌》自 1995 年進行縣市長施政滿意度調查，每年有效樣本數皆超過 1 萬 4,000 份。2.調查反映當年度各縣市民眾對該縣市長滿意度的主觀感受評價，代表的是各縣市民對首長的滿意度、施政分數，並綜合民眾對縣市政府八大施政面向滿意度，依權重計算成績，依序排星等。3.各級政府購買電視、報紙、雜誌等媒體廣告，作為政策宣導管道，行之多年。《遠見雜誌》合法公開參與政府招標採購，秉持編輯、業務分開原則，善盡媒體道德規範。4.《遠見》縣市長施政滿意度調查一向由專業的「遠見研究調查中心」獨立調查執行，與《遠見》之廣告業務完全無關。《遠見》在聲明稿中強硬回擊楊索，稱她「在《遠見》任職期間，毫無參與或經手任何《遠見》「縣市長施政滿意度調查」的調查、採訪、寫稿、編輯等工作，卻無的放矢、不負責任地任意誹謗《遠見》縣市長施政滿意度調查的清譽，對本調查與集團組織運作的認知嚴重錯誤」。《遠見》還揚言，「任何散布楊索女士該篇文章之人，《遠見》也將一併提告」。對於遭到《遠見》提告，楊索只在臉書簡短回應「來吧」兩字，似乎無所畏懼。而政治評論員黃光芹、作家房慧真、顏擇雅等人，則紛紛在臉書聲援楊索。（編輯：倪浩軒）