澎湖瘋「日環食」　魔戒現身觀音亭等景區人潮擁擠

澎湖縣長賴峰偉21日下午4時在觀音亭海豚亭，與隘門國小學童觀看日環食的天文奇景，他現場向小朋友解說日環食形成原理，鼓勵大家要走出戶外，探索了解大自然的奧秘，領略星空浩瀚、天文之美。





今天恰逢周日，馬公各風景區也擠滿的觀賞「日環食」奇觀的觀光客，尤其開台澎湖天后宮人潮不斷，讓旅遊業者在暑假旺季之前小賺一筆。



▲這次日環食天文奇景，澎湖從南到北的每一個風景點幾乎都可以看到，加上今天艷陽高照，雲層不是太厚，因此到處都是人潮。（圖／記者張塵攝，2020.06.21） 這次日環食天文奇景，澎湖各地幾乎都可以看到，加上今天艷陽高照，雲層不是太厚，使得澎湖從南到北的每一個風景點，包括吉貝島、摩西分海、林投沙灘、隘門沙灘、南寮聚落、赤崁漁村、西嶼西台、漁翁島燈塔、二崁聚落、跨海大橋等，到處都是人潮。



▲賴峰偉表示，日環食是月亮運行到太陽和地球之間，而它的位置遮住了太陽，讓太陽從下弦月的形狀逐漸變成像戒指的環形，錯過這次只能再等195年。（圖／澎湖縣政府提供） 賴峰偉表示，日環食是月亮運行到太陽和地球之間，而它的位置遮住了太陽，讓太陽從下弦月的形狀逐漸變成像戒指的環形，錯過這次只能再等195年。這些天文知識涵括了地球科學、物理、力學等，小朋友除了在課堂上學習，也應多多實地接觸與觀察，才能將所學應用，並應證、探索宇宙的浩瀚與神秘。



▲很多民眾聚集在觀音亭、天后宮、西嶼漁翁島遊客中心觀看難得的天文景象，還有人拍到電影魔戒的金戒指環形狀。（圖／觀光局澎管處提供） 台灣上次出現日環食是2012年，此次澎湖馬公日環食的初虧時間為21日下午2點47分29秒，食甚在下午4點13分13秒，復圓是下午5點25分32秒。下午二、三點就有很多民眾聚集在觀音亭、天后宮、西嶼漁翁島遊客中心觀看難得的天文景象，也提前為端午節、花火節的觀光熱潮暖身。







