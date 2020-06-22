立蛋破世界紀錄！20歲男「一次立整串」　眾嗨翻：太神啦

本周四（ 25 日）將迎來端午連假，不少民眾在經歷過補班補課後，也十分期待連續四天的假期。而在台灣端午節除了吃粽子之外，還有另一項傳統「立蛋」，只要能夠在端午節這天正中午將蛋立起來就代表了來年的好運，但其實先前就有人挑戰「一次立整串」，成功突破金氏世界紀錄，引起眾人討論。

金氏世界紀錄

（ Guinness World Records ）先前就透露葉門一位名為 Mohammed Abelhameed Mohammed Muqbel 的男子，在 4 月 10 日於位於馬來西亞吉隆坡的住家，成功將三顆雞蛋垂直堆疊成塔狀，打破了世界紀錄。年僅 20 歲的他曾說過，其實自己從 6 歲就開始自學立蛋，也因此掌握了立蛋的秘訣。

▲ 立蛋需要高度專注與一定技術。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官方 Instagram ）

穆罕默德表示「這需要高度的注意力、耐心和大量練習」，而自己已經訓練到能夠分辨每個蛋的「質量」，並找到它的重心，成功的祕訣就是要將重心放在垂直線上。

根據金氏世界紀錄規定，要達到這項紀錄必須使用新鮮的雞蛋、保持 5 秒以上垂直疊立起的狀態，並且不能讓蛋殼出現任何裂縫。

▲ 他成功立下三顆蛋連成一串，創下世界紀錄。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官方 Instagram ）

看到穆罕默德把蛋立成「三點一線」的影片，不少網友就在底下留言「誰和我一樣憋氣看完」、「這太神奇啦」、「我緊張到甚至不敢動我的手機」、「到底犧牲多少蛋才能練到這樣」、「我希望也有這樣專注力」。此外，今年總統府不立蛋，反而邀請民眾端午節當天前往凱達格蘭大道「立瓜」，同時和農委會、文化總會合作，挑戰立 999 顆大西瓜。（編輯：楊智傑）