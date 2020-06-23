陳時中快閃影城秀防疫　笑虧電影公司「支票沒簽名」

為了要提振電影產業消費，中央央流行疫情指揮中心的防疫五月天，今（23）天出動了三名，指揮官陳時中帶著疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥，一早就到影城報到，為了宣傳電影防疫守則。
陳時中也在開場致詞提到，電影是生活藝術可以療癒心靈，在抗疫期間有這樣的元素加進來，會讓我們身體能更健全，陳時中強調，希望樂活防疫能融入生活中，也再次呼籲民眾要保持社交距離，生病不要到擁擠的地方，勤洗手、戴口罩。
另外這次活動也邀請到日本台灣交流協會泉裕泰代表，陳時中也表示，這次影劇活動請來代表很開心，未來希望影劇、旅遊能跟日本交流更多、兩個國家交流更密切、經貿往來更好，似乎也暗示著期待兩國邊境相互開放。
另外示範電影防疫時也發生了小插曲，台北雙喜電影發行公司總經理陳永雄，拋磚引玉捐出31萬1624元，希望給衛生福利部作為防疫用途，但在捐獻支票要合影的時候，陳時中突然一個回馬槍提到，「我有一個疑問，這支票沒有簽名」，直接逗樂現場觀眾，陳永雄也趕緊補上簽名。
另外陳時中也解釋，現在電影院採實聯制，因為台灣雖然在周署長的領導下，邊境守得好，但是難免會有遺漏，如果遺漏了就要靠社區防線，萬一有發生情況，個人衛生要維持、空間消毒要做好，讓我們把可能接觸到的人找出來，及早做檢疫，為求資安的保護，陳時中強調，未來只要維持能夠聯絡到人就好，以實聯制來達到防疫作為。
陳時中也現場示範電影院防疫梅花座，手捧一大桶爆米花，還笑說：「有距離的話就盡量吃，不過吃之前要先洗洗手」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。