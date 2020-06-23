黃金單身漢無暇清理住家　鼻過敏爆發影響業績

35歲的林先生是位建築師，年輕時就獨立開了一間事務所，為了拼業績，每天至少工作12小時，現在事業好不容易漸漸穩定了，卻仍然忙碌，因此對於環境整潔更無多餘心力理會，偶爾才會請人來打掃一次，因此家中累積不少灰塵、塵螨。就這樣過了數年，可能是隨年紀增長、體質逐漸改變，這半年來鼻過敏找上門，經常流鼻水、打噴嚏、鼻塞、眼鼻發癢等，這些症狀導致他工作時注意力無法集中，嚴重影響工作效率，對於需要趕工畫圖的林先生而言，無非是一大困擾。根據統計資料顯示，台灣每3人就有1人有鼻過敏症狀，典型症狀為打噴嚏、鼻塞和流鼻水，其他症狀包括鼻涕倒流、眼睛癢、頭暈、頭脹痛、咳嗽、呼吸困難、胸悶等，特別是在這種換季時期最容易接觸到過敏原，常見過敏原不外乎塵蟎、灰塵、黴菌、PM2.5、蟑螂、花粉等，其中塵蟎更是占了環境過敏原中的大宗，尤其台灣屬於海島型氣候溼度高，相對黴菌和塵蟎的孳生率較高。事實上，過敏不只是會讓患者感到不適，陳瑞聲提到，長期鼻塞還容易產生頭暈、脹痛、記憶力變差、精神無法集中等現象，影響學業或工作；若是在不通風的環境中，更可能因為吸不到空氣而引起頭暈、頭痛。陳瑞聲指出，中醫理論上，將鼻過敏患者區分為5種體質，包含虛寒、風寒、虛熱、風熱、實熱等，以傳統中醫治療方法而言，對付鼻過敏確實有效，只是需要耐心接受長時間治療，但多數患者在短時間內無法看到效果便會自行放棄。為了找出治療鼻過敏的方法，陳瑞聲近幾年結合中西醫原理，透過生物科技技術萃取出純中草藥外用鼻噴劑「雨鼻爽」，經SGS檢驗合格，不含防腐劑及西藥成分，能清除鼻腔中的塵蟎及細菌病毒，將鼻腔內的分泌物化為黏液排出，同時修復受損的鼻黏膜，改善鼻內環境，使塵蟎、黴菌等無法在鼻腔和咽喉中生存，約2周至1個月以內，就能恢復鼻子的暢通，臨床上，對於過敏性鼻炎、慢性鼻炎、鼻竇炎、肥厚或萎縮性鼻炎、鼻蓄膿多有改善。陳瑞聲補充，鼻過敏患者除了接受治療之外，平日也應時常清潔室內環境及寢具，少放地毯和絨毛玩具，避免孳生灰塵和塵蟎，並維持規律的作息、適當運動，少吃冰冷或辛辣物，如此才能遠離鼻過敏的糾纏。