大巨蛋違法復工？呱吉曝「關鍵內幕」：監督力道有其侷限

▲呱吉解釋，「雖然 2015 年起巨蛋就停工了，但遠雄的確是有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工」。（圖／翻攝自呱吉臉書）

延宕多年的台北大巨蛋確定復工，不過外界依然質疑不斷，尤其有聲音指出，在停工即間大巨蛋仍然「持續長大」，認為遠雄早已偷偷違法復工。對此，長期關注大巨蛋議題的台北市議員「呱吉」邱威傑表示，曾多次質疑遠雄違法復工，但苦無證據，並坦承由於議員缺乏建築的專業，「懷疑雖然不曾停止，但監督的力道的確有其侷限」呱吉昨（22）日在臉書發文評論大巨蛋復工，透露自己從 2019 年後，「負責巨蛋安全檢驗的都審會就無役不與」，攻防重點涉及從容留人數、消防通道、防災模擬等等。呱吉強調，自己不是消防與都市設計的專家，只能做好功課，確保所有議題都被充分討論，並且支持嚴審派委員做好監督的工作。而關於有聲音質疑遠雄早已違法復工，呱吉也解釋，「雖然 2015 年起巨蛋就停工了，但遠雄的確是有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工」。而遠雄是否有擴大解釋「公安需求」的必須工程，暗地違法復工？呱吉直言，儘管與許多議員都曾質疑，「但是除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據」。呱吉表示，要確認遠雄是否有違法復工，必須要有建築相關的專家來鑑定，「但在四大建築師公會都已經為巨蛋背書的前提下，沒有建築師願意接受我們的邀請進行巨蛋鑑定」。呱吉強調，「並非是說四大公會與台北市政府之間有任何不可告人之事。而是實務上，市議員的懷疑雖然不曾停止，但監督的力道的確有其侷限」。不過呱吉也指出，關心大巨蛋議題並非徒勞，由於自己與其他議員的堅持，所以市府與遠雄退回原始設計，將容留人數改回原先的 5 萬 9 千 833 人。呱吉最後喊話，大巨蛋復工不等於監督市府的工作結束，自己將持續監督，確保市政府關於要求「遠雄合理回饋台北市府與市民的營業利益」之承諾，能夠履行無虞。（編輯：倪浩軒）