澎湖優鮮　搭立榮買龍虎石斑全家取貨現折千元

▲在7月份澎湖當地箱網養殖業者、線上旅遊業者，推出機+伴手禮新形態的旅遊新服務，同時為方便民眾購買澎湖優鮮的產品。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）

▲民眾只要掃描機票背面的QR code進入購買頁面，輸入機票票號，即可享澎湖優鮮龍虎石斑魚，現折$1,380元的好康優惠。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）

▲全家總經理薛東都說，民眾不用再擔心買了冷凍水產品帶不回台灣，交給全家便利商店冷凍店取，在全省3,600店舖，到店5天內24小時皆可取貨。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）

澎湖當地龍虎石斑全魚設計成伴手禮直接帶回家，是本次新旅遊服務2.0，機+伴手禮方案中最大亮點，超低溫凍結、真空包裝，烹調起來方便零廚餘

看準國內後疫情時代的商機無限，台灣超商、航空、生鮮宅配業三大龍頭「強強聯手」，將澎湖優鮮的冷凍生鮮食品，推上全國3,600家的超商通路。澎湖縣政府為迎接7、8月暑假旺季，加上花火節、消費振興券、安心旅遊補助等多管齊下，串連國內龍頭業者搶攻1百億的冷鏈配送市場，讓沉寂一段時間的國內旅遊，加碼擴大內需超前部署，提前準備迎商機曙光。澎湖縣長賴峰偉、全家超商總經理薛東都、立榮航空副總劉同義、天和生鮮總經理蔡明親等人，在今（23）日的記者會中攜手打造一個全新的平台，為了振興國內內需市場，結合地方特色，率先在7月份與澎湖當地箱網養殖業者、線上旅遊業者，推出機+伴手禮新形態的旅遊新服務，同時為方便民眾購買，也同步串連澎湖民宿發展協會近200家民宿業者協助訂購，讓澎湖當地優質的「澎湖優鮮」水產品，在旅遊結束後在家也能繼續品嚐，回味離島鮮滋味。立榮航空表示，7月份進入暑假旺季運能將繼續增加，座位數可望達歷史高峰50萬個，同時啟用A321機型飛澎湖，民眾只要掃描機票背面的QR code進入購買頁面，輸入機票票號，即可享澎湖優鮮龍虎石斑魚，現折$1,380元的好康優惠，讓手中機票放大價值，並能在全家冷凍店取的便利服務。，3公斤龍虎石斑魚分切禮盒，機票振興價$1,380元(免運)，首波限量10,000份，一張機票票號限購買一盒。民眾不用再擔心買了冷凍水產品帶不回台灣，不用在家等宅配上門，交給全家便利商店冷凍店取，在全省3,600店舖，到店5天內24小時皆可取貨，運送過程全程冷凍配送，讓全家就是你家冰箱，買澎湖優鮮伴手禮，在家巷口就可輕鬆取貨。