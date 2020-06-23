單親媽領學費補助！遭校方貼「4字標籤」：毀了兒子自尊

在這個力求「去除標籤化」的時代，教育部為了宣導反霸凌、撕除標籤的意識，成功舉辦「#你的標籤我的驕傲」的企劃，喚醒全台不少人對此議題的敏感度。但近日就有一名單親媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，說明校方好意幫班上單親或弱勢兒少的家庭辦理補助，結果貼在聯絡簿上的補助名稱卻是「無力繳交」，讓她難過自嘲。

該名家長就貼出一張照片，表示原先校方好意詢問家中是否有需要幫忙代辦補助，但補助費用下來後，孩子連絡簿上卻貼著「108/2學期無力繳交代收代辦費補助-領現金」的紙條，讓她心酸回應「我第一次知道學校對於代辦費補助的看法是這樣子，抱歉，孩子，媽媽窮！窮到775元都拿不出來給學校」，更擔心孩子被貼上標籤。

▲只見聯絡簿上補助條寫下「無力繳交」的字樣。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

原 Po 就難過表示「我知道社會上很多人需要這775，但是你們就會讓孩子被貼上『無力繳交』的標籤嗎」，並在文末表示學校該繳的錢，她從來沒少繳過，「我單親扶養小孩沒靠過生父」，但也回應這只是針對代辦費名稱，並非攻擊校方或老師。

而在看到這則貼文後，不少人表示非常心疼這位單親媽媽「我懂媽咪的心情，有老師還會大聲跟全班說誰誰家的小孩需要補助等等」、「感覺有標籤化」、「其實就打『代辦費補助』就好。教育機關結果措辭如此沒有溫度，也是很令人傻眼」，但也有網友建議「我覺得實話跟孩子說啊！順便可以教導孩子，要懂得節省」。（編輯：楊智傑）