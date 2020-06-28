貓奴們當心！輕熟女久咳不癒竟是喵星人惹禍

一名28歲的李小姐長期單身租屋在外、有養貓，因為咳嗽超過2個月，有看過幾次醫師，但是症狀還是沒有改善，尤其夜裡特別容易咳嗽，嚴重影響睡眠品質，導致白天上班精神不濟，甚至情況加重，已經咳到覺得喘，就醫後做了過敏原篩檢，才發現她竟然是對塵蟎與貓毛嚴重過敏。





亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師林育生表示，這名患者幾年前養了兩隻貓作伴，每天一下班就趕回家與貓咪相處，咳嗽狀況持續了近兩個月，有時診斷為鼻涕倒流、有時則懷疑是胃食道逆流，她也因此有戒掉喝咖啡的習慣，也接受中醫調理但咳嗽狀況還是時好時壞。





而且這個個案因為晚上睡覺特別容易咳，導致睡眠品質不佳，白天上班總是打哈欠。林育生指出，經過詢問患者後才發現，每到這個時節，都會至少咳2至3個月才會停止，而且奶奶和堂姊都有氣喘病史，於是先安排肺部Ｘ光片和肺功能檢查，看到患者有輕微支氣管狹窄現象，進一步抽血化驗，發現她的過敏性免疫球蛋白超出標準值上限5到6倍，這才發現患者對塵螨和貓毛嚴重過敏。





醫師提醒，如果經醫師檢驗有類似狀況，務必清掃環境，經常換洗枕頭套、被單、曝曬枕頭，還要盡可能剪短貓毛，不要讓貓咪跑到臥房，林育生還強調，慢性咳嗽除了部分是肺部本身問題，例如肺結核、支氣管擴張症或肺部腫瘤等造成，一般還會懷疑是胃食道逆流、鼻涕倒流和潛在性氣喘為發病原因，其中「潛在性氣喘」引起的慢性咳嗽，症狀表現不像典型氣喘會明顯聽到喘鳴音。





如果久咳不癒找不到病灶，醫師建議，除了需照胸部Ｘ光檢查，必要時還可以借助肺功能檢查、過敏指數與過敏原檢測確診。尤其是咳嗽超過８週沒有好，醫師提醒，絕對要就醫透過詳細病史詢問，搭配適當檢查，以免影響生活品質，如果是環境影響，則應減少暴露於過敏原的機會，預防再次發作。



