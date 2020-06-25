十三行文化商店秀創意　人面陶罐玻璃罐用途多元

到底是陶罐還是玻璃罐？十三博物館新登場文創商品「人面陶罐玻璃罐」，光產品名稱就讓人腦袋打結！擁有國家「重要古物」身分的十三行鎮館之寶—人面陶罐，其生動的人臉五官及細緻的紋飾，顯現出史前金屬器時期先民的高超工藝。十三博物館館長陳春蘭表示，為推廣這件全球獨一無二的古物，陸續推出人面陶罐巧克力禮盒、存錢筒、鑰匙圈等文創商品，廣受不同年齡層顧客歡迎；今年更與國內著名玻璃製造商「春池玻璃」跨界合作，研發兼具古早味與時尚感的「人面陶罐玻璃罐」。依據考古資料顯示，人面陶罐誕生的年代北海岸地區已出現玻璃飾品，並廣受當時人們的喜愛，但他們尚不懂得如何製作玻璃罐；參觀者不妨在欣賞完「正版」人面陶罐後，到文化商店瞧瞧晶瑩透亮的「人面陶罐玻璃罐」，體會不同年代、不同材質的「手作感」。陳春蘭說，「人面陶罐玻璃罐」所使用的原料來自回收玻璃，從設計、生產到上架過程就是讓資源再生的「循環經濟」；「人面陶罐玻璃罐」用途多元，主罐體可盛裝餅乾、糕點、糖果等食品，上蓋還能當作杯子使用，也可作為花器、水培植物瓶，讓您盡情發揮美學創意。此外，十三行文化商店主要銷售史前文化、考古學、民族學相關的創意商品與書籍，也歡迎文創業者、廠商、個人工作室申請寄賣；期待更多夥伴加入博物館的文創事業行列，更多資訊請至十三行的官網或粉絲專頁查詢。