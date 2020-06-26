國五連塞32小時！男怨「高乘載害的」　網曝：一條路爽走

受到新冠肺炎疫情影響，民眾疑似悶了許久，本次端午節 4 天連假出現「報復性出遊」，不僅熱門景點住房爆滿，連假第一天的返鄉和出遊人潮就塞爆國道五號，更創下連續壅塞新紀錄。對此，一名網友今（ 26 ）日上午在臉書社團《爆怨公社》抱怨宜蘭實施高乘載管制導致壅塞，就有內行網友分享「一條路」不需人擠人。
原 PO 無奈表示「到底宜蘭為什麼要高乘載管制？」直指會塞得這麼嚴重，就是因為為了檢查人數，把國五封成單線道，常常都是過了檢查口後就順暢許多，而且收假時也是一樣，宜蘭交流道下封一堆路，認為若取消管制，所有車輛的時間分散，也不會因為人數不足就要擠在 7 點或下午 3 點前上去。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「要是不管制，全部一起上塞住雪隧，遇到火燒車跑都來不及」、「管制塞在入口前，不管制全線塞都差不多啊！」「在家宅宅真爽」、「管制也罵不管制也罵，在家附近別跑太遠不就好了嗎？自己要跑去塞車」。
對此，有內行網友透露「沒有雪隧時，有 2 條路到宜蘭，一條北宜公路一條濱海公路，現在去宜蘭全部都擠在同一條高速公路上了，現在假日去宜蘭我都是開濱海公路，到達時間上已經是差不多 2 個多小時，北宜公路都是山路彎路時間可以短一些，但是重機多所以不建議，開在濱海公路上沿途可以看海景、看風景，肚子餓了隨時有店家可以吃，想上廁所隨時有加油站，所以開車濱海公路是很輕鬆自在，當然如果在意油錢的人，就不適合這個濱海或是北宜路線了」、「走北宜或濱海公路吧！看看山，看看海，應該比全部一起塞在高速公路上好吧」。（編輯：賴詠璿）
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