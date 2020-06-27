警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

將藝術帶入日常　青少年圖書館化身金點新秀設計獎展場

記者陳志仁/新北報導-2020-06-27 10:31:33
▲新北市青少年圖書館與在地的景文科大視覺系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館，讓圖書館變成藝文展場。（圖／記者陳志仁攝影）
圖書館看書，也能看展覽！新北市青少年圖書館與在地的景文科大視覺系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館，讓圖書館變成藝文展場，入圍的創作者也將帶大家用自己的名字來畫畫，進行創作體驗。

新北市立圖書館表示，備受年輕學子矚目的「金點新秀設計獎」，是臺灣設計科系學生揮灑創意、一展長才的重要舞台；因受疫情影響，今年取消實體展覽，改以線上展覽方式呈現，為讓學生作品被更多人看見，青少年圖書館因此和景文科技大學視傳系合作，將畢業展搬到圖書館，將藝術帶入日常，讓民眾到圖書館也能看展覽。

青少年圖書館主任林俊宏說，除一樓大廳及特展室內設置專屬的攤位展示作品，「2020金點新秀設計獎」入圍的4件作品，包括獲得循環設計特別獎作品「杯旅easy eco」、包裝設計類獲獎作品「妖妖酒」、視覺傳達設計類獲獎作品「耍廢症候群」和「收放SO FUN」等，亦會布置於6樓書庫區中，讓民眾到圖書館看書的同時，也能欣賞新一代的創意作品。

「So Fun 收放」景文科大視傳系畢業展，展期自即日起至6月底止，歡迎有興趣的民眾前來體驗；相關活動的資訊請至新北市立圖書館網站查詢，或電(02)22128905洽詢。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀