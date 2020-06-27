台北最夢幻老宅餐廳！　森林絕美玻璃屋成療癒夯點

The China Post報導，位在台大附近最夯文青餐廳「大院子」過去為日治時期台北帝國大學的單身教職員宿舍。然而，2013年這座古蹟遭逢祝融，建築部分毀損，直到2018年經歷重建後，轉型成為網美文青餐廳、藝廊，才重新更名為「大院子」。
大院子提供各式餐點選項，包括紅酒燉牛肉、咖喱雞和肋眼牛排。餐廳也有提供搭配套餐選項，除了主餐還外加每日湯品、沙拉和茶，當然還有飯後甜點檸檬塔、蘋果派。
森林系餐廳四周綠意盎然，其建築體以玻璃屋打造，室內自然採光，舒適愜意的氣氛非常適合邀約三五好友來野餐，享受浪漫午茶時光。
古色古香的建築，結合中世紀與現代建材，穿梭其間彷彿來到與世隔絕的神仙秘境。若你意在拍網美照，那你絕對不能錯過大門前的絕佳取景點。石頭步道從大門往外延伸，以玻璃屋當作背景，絕對能輕鬆拍出令人稱羨的IG網美照。
以為這樣就逛完了嗎？難得到訪這座美麗玻璃屋，千萬別錯過座落於大院子正中心的藝廊。近期畫廊正展出留美台灣藝術家鄭麗雲的油畫作品。鄭麗雲的油畫主題圍繞在水、土、火、空氣。她利用獨特技法，創作出由飄逸白絲線構成的柔美畫面。
只要有在餐廳消費，就可以免費參觀這相當值得一訪的畫廊。
若你想趁著週末假日造訪，可以搭乘捷運到台電大樓站往四號出口，沿著辛亥路走，看到泰順街39巷左轉就可以看到絕美玻璃屋！
地址：台北市大安區和平東路一段248巷10號
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