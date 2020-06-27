影／德國型男造訪全台「最仙地熱谷」　驚嘆「一生必訪」

The China Post報導，來自德國的影片剪輯師Natalis Maximilian Ture自從他大學時期造訪台灣數次後，就深深的愛上台灣這塊土地。熱愛山林的Natalis當然也不會放過台灣絕無僅有的大自然瑰寶-野溪溫泉，這次他特別來到台東尋訪藏在深山內有著充滿仙氣「地熱谷噴煙」景緻的轆轆溫泉。
Natalis說道，大家到台東都是去栗松溫泉，原先預計要去拜訪這鼎鼎大名的溫泉，但因緣際會下在民宿遇到在地人推薦他們去轆轆溫泉，因為栗松溫泉假日人滿為患，泡個溫泉甚至還要排隊。
於是，Natalis和朋友扶扶背上大背包，搭火車到關山火車站再轉公車前往「全台最大碳酸野溪溫泉」露營，享受星空下的野營樂趣。
為了與更多人分享台灣大自然的美，Natalis總是會帶著攝影設備上山，記錄一路上的美好風景。有著攝影專業的Natalis以流暢的運鏡技巧，搭配輕快的歌曲，或空拍或自拍，以各個角度捕捉登山過程，觀者跟著鏡頭彷彿自己也經歷著這一切。
單趟六小時陡上陡下的路程令Natalis不禁驚呼真的很累，但他也強調當壯闊的溪谷映入眼簾，這一切都值得了！
「關山轆轆溫泉是我一輩子最難但也最值得的經驗。」
晚上泡溫泉、在滿天星斗下烤肉、白天跳入沁涼的溪水游泳，被仙氣騰騰的地熱谷噴煙圍繞著，一路上Natalis把旅程的艱辛、美好以鏡頭記錄下來，希望能把台灣的美介紹給更多人知道。
讓我們跟著Natalis的鏡頭，探訪這隱藏在海端鄉深山的絕美溫泉吧！
原影片連結: Three Day Camping Trip in the Mountains of Taiwan
Natalis的YouTube 頻道: Laotang老唐
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