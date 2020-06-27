影／德國型男造訪全台「最仙地熱谷」　驚嘆「一生必訪」

▲他特別來到台東尋訪藏在深山內有著充滿仙氣「地熱谷噴煙」景緻的轆轆溫泉。（圖｜Natalie提供）

The China Post

報導，來自德國的影片剪輯師Natalis Maximilian Ture自從他大學時期造訪台灣數次後，就深深的愛上台灣這塊土地。熱愛山林的Natalis當然也不會放過台灣絕無僅有的大自然瑰寶-野溪溫泉，這次他特別來到台東尋訪藏在深山內有著充滿仙氣「地熱谷噴煙」景緻的轆轆溫泉。

Natalis說道，大家到台東都是去栗松溫泉，原先預計要去拜訪這鼎鼎大名的溫泉，但因緣際會下在民宿遇到在地人推薦他們去轆轆溫泉，因為栗松溫泉假日人滿為患，泡個溫泉甚至還要排隊。

▲▲他特別來到台東尋訪藏在深山內有著充滿仙氣「地熱谷噴煙」景緻的轆轆溫泉。（圖｜Natalie提供）

▲為了與更多人分享台灣大自然的美，Natalis總是會帶著攝影設備上山，記錄一路上的美好風景。（圖｜Natalie提供）

單趟六小時陡上陡下的路程令Natalis不禁驚呼真的很累，但他也強調當壯闊的溪谷映入眼簾，這一切都值得了！

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