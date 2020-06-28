返鄉車潮湧現！9大塞車地雷路段出爐　國5白天塞到晚上

▲國 5 頭城至坪林預估自上午 10 時 30 分起，車速恐將至 20 至 40 公里，要到晚上 21 時後才會紓解。（圖／高公局）

▲高公局公布 9 塞車地雷路段。（圖／高公局）

連假最後一天各地返鄉車潮逐漸湧現，高公局預估，今（ 28 ）日交通量為 110 百萬車公里，包含國 1 北向新竹系統至竹北、國 3 北向關西至大溪、國 5 北向宜蘭至坪林等 9 路段，都是易壅塞路段，其中，國 5 頭城至坪林預估自上午 10 時 30 分起，車速恐將至 20 至 40 公里，要到晚上 21 時後才會紓解。高公局表示，今日相關疏導措施包括 14-21 時國 5 北向高乘載管制、全天封閉國 1 埔鹽系統、虎尾北向入口及國 3 西濱北向入口、單一費率、國 3 新竹系統至燕巢系統採單一費率再 8 折收費、 0-10 時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局指出，今日壅塞路段將出現在國 1 北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國 3 北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國 5 北向宜蘭至坪林、國 6 舊正至霧峰系統等路段，建議民眾儘量於上午時段出發。此外，公路總局表示，今日上午省道路況大致順暢，預估仍有南部及東部的返回工作地車潮，預估將從中午後開始湧現，如台 9 線蘇花改 12-20 時、礁溪 13-22 時、台 61 線竹南至香山 15-20 時等，將於壅塞時段協請地方警察或義交於重要路口疏導交通並進行號誌調控，以及發布路況資訊。公路總局說明，銜接國道高速公路路段，因受到匝道儀控影響，預估也有車多等候情形，如台 65 線銜接國道 3 號土城交流道 9-14 時、台 64 線銜接國道 3 號中和交流道 9-14 時、銜接國道 1 號五股交流道 9-14 時、台 14 線銜接國道 6 號愛蘭交流道 16-19 ，亦將於壅塞時段宣導用路人改道並通知高速公路局調整匝道儀控時間。