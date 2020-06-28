國5頭城至坪林車速不到40公里　國道客運加班疏運人潮

▲國 5 頭城至坪林預估自上午 10 時 30 分起，車速恐將至 20 至 40 公里，要到晚上 21 時後才會紓解。（圖／高公局）

▲高公局公布 9 塞車地雷路段。（圖／高公局）

端午節連續假期最後一天，不少人準備要返回工作崗位，根據高公局資料，截至今（ 28 ）日上午 12 時，國道全線交通量為 38.7 百萬車公里，預估本日交通量為 100 百萬車公里，除國 5 北向頭城至坪林路段於 9 時後逐漸車多致車速低於 40 公里外，西部國道大致正常；另外疏運旅客，公路總局已協調客運業者視人潮機動加班。高公局研判，下午國 1 北向新竹系統-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國 3 北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國 5 北向宜蘭至坪林、國 6 舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路 1968 App 及網站、警廣、路上的資訊可變標誌等管道，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局說，另查本日上午 9 時 16 分於國 1 南向 210.6 公里處發生追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵 1 公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局提醒，連假期間已規畫 4 條長途及 7 條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。此外，公路總局表示，至今日中午 12 時止，省道車多路段為台 2 線淡水路段，屬觀光性車潮，其餘路段大致車流順暢，另為疏運人潮，國道客運將視人潮機動加班，