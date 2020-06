美疫情狂燒！唐鳳登CNN專訪　談台灣「不封城成功抗疫」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖/指揮中心提供)

新冠肺炎疫情全球延燒,美國慘淪疫情最嚴重國家,數州通報感染人數持續上升,且近日疫情還有反彈跡象;而台灣數位政委唐鳳,在疫情期間優異表現,被封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注,美國當地時間 29 日他接受美國《 CNN 》專訪,分享台灣傑出的抗疫經驗。新冠肺炎疫情在美國不斷延燒,目前全美確診人數已突破 250 萬人, 26 日是美國自疫情爆發以來,首度單日突破 4 萬人確診,隨後佛羅里達州的單日新增確診病例更衝破 1 萬人,成了繼紐約州之後,第 2 個可以一天內確診萬人的州。根據《中央社》報導,美國有線電視新聞網《 CNN 》專訪台灣行政院政務委員唐鳳,如何讓台灣 2300 萬人口在不封城的情況下,有效控制住疫情,唐鳳舉出台灣 2003 年嚴重急性呼吸道症候群( SARS )的經驗,往後定期防疫演練,加上吹哨人醫師李文亮警示文章在 PTT 掀起關注,讓台灣衛生當局警覺,從去年 12 月底就開始超前部署防疫。至於追蹤疫情在歐美涉及個人隱私問題,主持人好奇台灣如何解決,唐鳳分享台灣政府要求返國民眾 14 日居家檢疫,透過電子圍籬( digital fence )系統,以不收集任何手機衛星定位( GPS )的方式,靠基地台偵測手機訊號,管理檢疫者的行動範圍。主持人也關心台灣遭排除在世衛組織( WHO )門外一事,唐鳳指出 WHO 忽視台灣的提醒,導致全球至少失去 10 天時間防疫佈局,儘管台灣並未參與 5 月的世界衛生大會( WHA ),在會議召開前數日,台灣也曾和 14 個區域國家舉行線上衛生會議,且會中成果相當豐碩。(編輯:賴詠璿)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。