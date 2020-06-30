美疫情狂燒！唐鳳登CNN專訪　談台灣「不封城成功抗疫」

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，且近日疫情還有反彈跡象；而台灣數位政委唐鳳，在疫情期間優異表現，被封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注，美國當地時間 29 日他接受美國《 CNN 》專訪，分享台灣傑出的抗疫經驗。
新冠肺炎疫情在美國不斷延燒，目前全美確診人數已突破 250 萬人， 26 日是美國自疫情爆發以來，首度單日突破 4 萬人確診，隨後佛羅里達州的單日新增確診病例更衝破 1 萬人，成了繼紐約州之後，第 2 個可以一天內確診萬人的州。
根據《中央社》報導，美國有線電視新聞網《 CNN 》專訪台灣行政院政務委員唐鳳，如何讓台灣 2300 萬人口在不封城的情況下，有效控制住疫情，唐鳳舉出台灣 2003 年嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）的經驗，往後定期防疫演練，加上吹哨人醫師李文亮警示文章在 PTT 掀起關注，讓台灣衛生當局警覺，從去年 12 月底就開始超前部署防疫。
至於追蹤疫情在歐美涉及個人隱私問題，主持人好奇台灣如何解決，唐鳳分享台灣政府要求返國民眾 14 日居家檢疫，透過電子圍籬（ digital fence ）系統，以不收集任何手機衛星定位（ GPS ）的方式，靠基地台偵測手機訊號，管理檢疫者的行動範圍。
主持人也關心台灣遭排除在世衛組織（ WHO ）門外一事，唐鳳指出 WHO 忽視台灣的提醒，導致全球至少失去 10 天時間防疫佈局，儘管台灣並未參與 5 月的世界衛生大會（ WHA ），在會議召開前數日，台灣也曾和 14 個區域國家舉行線上衛生會議，且會中成果相當豐碩。（編輯：賴詠璿）
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