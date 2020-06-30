男子脖子凸一塊不留意　醫曝：竟是癌上身

一名73歲的林先生，1個月前注意到頸部皮膚突起了一個腫塊，而且快速變大，2週內就長到2倍大，而且周邊紅癢，於是他趕緊到醫院檢查，經過醫師切除後病理化驗，證實竟然是惡性角化棘皮瘤。書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，角化棘皮瘤又稱皮脂軟疣或假癌性軟疣，是一種快速生長的腫瘤，發生率不到千分之一，通常是毛囊角化上皮的增生性病變，部分角化棘皮瘤可能有惡性變化，不過惡性發生的比率不到1%。黃季怡指出，角化棘皮瘤好發於中老年男性。常出現在皮膚曝曬陽光的部位，如臉部、脖子、手臂。發生原因可能是長期紫外線照射、人類乳突病毒感染，或是毛囊的細胞變異分化而來，也因此男生發生的比率比較高。另外針對角化棘皮瘤外觀特點，黃季怡提到，通常是單一圓形的突起腫塊，中央明顯凹陷，有些類似火山口狀；在凹陷位置充滿角質鱗屑，外緣則是平滑且充血泛紅的皮膚。通常伴隨搔癢不適，同時生長非常快速，可能短時間內變大。不過因為角化棘皮瘤在外觀與鱗狀上皮細胞癌、基底細胞癌、日光角化症、脂漏性角化症相似，所以還是要就醫後透過病理切片鑑別診斷。治療方面，醫師強調部分角化棘皮瘤會自行結痂脫落，沒有自行脫落的會先以冷凍或電燒灼治療，反覆在同一位置發生者，會建議手術切除並做病理切片，有時可能需要輔助性局部放射線治療。平時養成防曬的習慣，避免皮膚接觸過多紫外線有助於預防角化棘皮瘤的發生。醫師提醒，身上出現不明的腫塊時還是要儘早就醫，特別是如果腫塊在短時間變大。